ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Facebook приостановил работу десятков тысяч приложений из-за ситуации с Cambridge Analytica

21.09.2019 12:53 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Facebook приостановил «десятки тысяч» приложений в рамках расследования неправомерного использования пользовательских данных со стороны сторонних разработчиков. Соцсеть начала его после компании Cambridge Analytica о передаче ей данных более 87 миллионов пользователей, напоминают в компании. Об этом сообщает TJournal.

Facebook приостановил работу десятков тысяч приложений из-за ситуации с Cambridge Analytica
Марк Цукерберг. Фото: cardiology-club.com

Представители Facebook рассказали The Verge, что приостановка приложений не обязательно является знаком, что они получали доступ к персональным данным. Сейчас специалисты компании техническим анализом и опрашивают разработчиков.

«В ряде случаев мы приостанавливали работу приложения не из-за какого-либо известного или предполагаемого неправильного использования данных, а из-за связи приложения с лицом или организацией, которые могли неправильно использовать данные Facebook в нарушение наших правил», — добавили в Facebook.

В ходе часть приложений блокируют, против нескольких разработчиков — поданы иски. Среди них — два украинских разработчика, которые занимались кражей личных данных пользователей при помощи рекламы и онлайн-тестов, утверждают в Facebook.

В мае 2018 года компания заявила, что приостановила 200 приложений, в августе 2018 года это число выросло до 400. Теперь, примерно через год, компания признает, что исследовала миллионы приложений и приостановила работу «десятков тысяч».

Скандал вокруг Cambridge Analytica развернулся в марте, когда стало известно, что она получила доступ к данным пользователей в обход правил Facebook, настроив на их основе рекламу кампании Дональда Трампа. Компания отрицала свою вину, но в итоге потеряла всех клиентов и объявила о банкротстве. Марк Цукерберг выступил заявил о смене политики конфиденциальности в соцсети.

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Facebook приостановил «десятки тысяч» приложений в рамках расследования неправомерного использования пользовательских данных со стороны сторонних разработчиков....
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Samsung Galaxy Note10+ и iPhone 11 Pro Max скинули с высоты на бетон. Что из этого вышло?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.09.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика