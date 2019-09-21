Найдена неожиданная причина вымирания неандертальцев

Источник материала: IT.Tut.by

Ученые Университета штата Нью-Йорк в США пришли к выводу, что неандертальцы могли исчезнуть из-за хронических ушных инфекций. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Phys.org.



На фото череп неандертальца. Фото: wikipedia

Антропологи реконструировали евстахиевы трубы вымершего вида людей — каналы, которые соединяют полость среднего уха с глоткой. Оказалось, что у взрослых неандертальцев эти анатомические структуры напоминали евстахиевы трубы младенцев, которые восприимчивы к инфекциям и воспалению среднего уха. В пять лет у людей изменяется угол каналов, что больше не позволяет бактериям задерживаться внутри уха.

Структура среднего уха у неандертальцев не менялась с возрастом, что делало их уязвимыми к инфекциям и сопутствующим осложнениям, включая респираторные инфекции, потерю слуха и пневмонию. Инфекции могли также стать хроническими, что поставило бы под угрозу выживание всей группы и снизило бы конкурентоспособность за еду и другие ресурсы по сравнению с людьми современного типа.

В августе сообщалось, что ученые Университета Вашингтона в Сент-Луисе и Университета Бордо выяснили, что неандертальцы страдали от заболевания, называемого экзостозом, или «ухом серфера». Оно характеризуется разрастанием кости в ушном канале, которое провоцируется попаданием холодной воды в ухо, что часто наблюдается у серферов, дайверов и каякеров.