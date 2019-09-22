Космический вестерн: обзор Borderlands 3

Источник материала: IT.Tut.by

Borderlands 3 даже не старается ничего никому доказывать. Это веселый шутер от первого лица, который на треть состоит из стрельбы по не очень умным противникам, еще на треть — из поиска более мощной пушки и, наконец, из шуток про все на свете. Где-то на фоне можно заметить сюжет и проработанный мир, но это так, на сдачу. Главное — лут, стрельба и юмор уровня ваших любимых пабликов в ВК.





Сюжет Borderlands 3, как и в прошлых играх серии, является лишь оправданием для происходящего на экране безумия. Мы снова играем за одного из четырех искателей убежищ, где, по слухам, таятся несметные сокровища. Разумеется, не только мы такие умные. Отыскать богатства намерены одиозные брат и сестра Калипсо, мегапопулярные стримеры с планеты Пандора. После событий Borderlands 2 они объединили местные бандитские кланы и стали в прямом эфире убивать самыми изощренными способами. Что, в общем-то, только повысило их популярность и количество последователей.

В начале игры можно выбрать одного из четырех искателей убежищ. Оперативник Зейн в бою использует дрон и цифровой щит, а еще активирует свою голограмму, которая отвлекает врагов. Сирена Амара полагается на магические способности и с помощью восьми рук атакует врагов. Робот FL4K призывает прирученных диких животных. А девушка Моуз в особо жаркие моменты залазит в большого робота, как в Titanfall, и уничтожает врагов из пулемета, ракетницы или электропушки.

Кого бы игрок ни выбрал, главная цель будет едина для всех: найти более крутые пушки, чем у тебя есть сейчас. В Borderlands 3 они генерируются случайным образом, как оружие в Diablo. Соответственно, игровой паттерн аналогичен: убиваем врагов, чтобы найти мощный автомат, чтобы убивать врагов, чтобы… ну, вы поняли.





Оружие в Borderlands 3 — это отдельный вид искусства. Набор вполне классический: пистолеты, дробовики, автоматы, снайперские винтовки, гранатометы. Но в зависимости от производителя, редкости и дополнительных характеристик эффект от стрельбы может быть совершенно непредсказуемым.

В каком-нибудь из сундуков можно отыскать автомат, который не сразу открывает огонь — нужно зажать кнопку стрельбы, чтобы накопить энергию. Зато потом он наносит огромный урон, дополнительно поджигая врага. Другая экзотика — оружие без привычной перезарядки. Главный герой просто швыряет его во врага, и то взрывается, нанося урон в зависимости от количества оставшихся в магазине патронов.

Вдобавок, у некоторых видов оружия бывает несколько типов стрельбы. Самый приземленный вариант: возможность вести огонь одиночными выстрелами или очередью. Бывают и более экстравагантные опции. Например, обычный с виду автомат в альтернативном режиме превращается, например, в ракетницу.





Оружейный фетишизм — краеугольный камень Borderlands 3. Стремление найти более мощную или неординарную пушку — почти что основная мотивация играть. Хочется попробовать разные типы оружия, от разных производителей, с необычными способами стрельбы. И этот процесс не прерывается ни на секунду. Потому что герой повышает уровень, враги становятся сильнее, старые пистолеты и дробовики теряют актуальность, нужно обновлять арсенал.

И эта динамика прекрасно ложитcя на игровой процесс. Только недавно ты врывался в толпу врагов и размазывал их по стенам с помощью дробовика, который отбрасывает противников, как сейчас издали выцеливаешь головы врагов, глядя в прицел своей новой снайперской винтовки. Разное оружие заставляет по-разному играть в Borderlands 3. И это прекрасно, потому что одинаково весело стрелять как из карабина, так и из револьвера.

К базовой стрельбе добавляются разные способности героев, пассивные навыки, модификаторы. Со временем появляется возможность носить с собой больше видов оружия и переключаться между ними в бою, на ходу меняя свою тактику.





За рамками перестрелок Borderlands 3 тоже хороша. Теперь у игрока в распоряжении есть космический корабль, так что можно путешествовать по разным планетам. На каждой — несколько локаций с сюжетными и второстепенными квестами. Глобально мы преследуем Калипсо и всеми силами стараемся остановить их бесчинства, но по пути то тут, то там решаем проблемы самых разных персонажей. И часто даже заурядный квест «сходи туда, принеси мне то» трансформируется в историю, полную фарса и абсурда.

Например, в одном из второстепенных заданий доктор просит взять у него немного крови, чтобы пополнить свои запасы для раненных. И вместо того, чтобы аккуратно провести процедуру и перелить кровь в специальный пакет, главный герой отрубает персонажу руку. И это не трагедия, потому что доктор в свободное время читает рэп, а с одной рукой он теперь еще и выглядит круто.

Из подобным мизансцен, ситуаций и диалогов состоит вся игра. Градус безумия у авторов еще в прошлых частях зашкаливал, но в Borderlands 3 он достиг каких-то совершенно запредельных показателей. Другое дело, что к Borderlands 3 нужно подходить осознанно и не задавать никаких вопросов. Сложно относиться серьезно к игре, в которой могут погибнуть несколько десятков человек, просто потому что вам нужна чашка кофе.





Увы, юмор и абсурд порой играют против Borderlands 3 и сводят на нет все по-настоящему драматические сцены. Концентрация трэша в игре настолько высока, что невозможно мгновенно переключиться и начать сопереживать персонажам, с которыми происходят, в общем-то, довольно трагические вещи.

Borderlands 3 — игра хорошая, с определенными оговорками. Она двигает индустрию примерно d никуда, но это даже не проблема, потому что никто и не обещал ничего такого. Это все та же старая-добрая Borderlands, только больше, краше, абсурднее и смешнее. Другой вопрос, хотите ли вы в очередной раз играть в ту же самую игру? Потому что инноваций здесь ноль. Она даже выглядит плюс-минус как вторая часть. Зато играется все так же хорошо. Особенно в кооперации с друзьями.