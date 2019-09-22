ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стиральные машины LG: цены, отзывы покупателей, характеристики

23.09.2019 09:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Особенностью стиральных машин LG является инверторный двигатель, обеспечивающий 6 разных алгоритмов вращения барабана и позволяющий качественно стирать разные ткани. Смотрите, какие модели стиральных машин LG популярны в этом сезоне на площадке KUPI.TUT.BY

Стиральная машина LG F-1096ND3

Компактная отдельно стоящая модель барабанного типа с фронтальной загрузкой, высокой степенью автоматизации и интеллектуальным управлением. Корпус окрашен в классический белый цвет, верхнюю крышку можно снимать для встраивания. Бак пластиковый, загрузочный люк открывается на 180о.

Популярные технические характеристики модели:

— загрузка белья до 6 кг в сухом виде;
— вес — 60 кг при размере машины 60×44×85 см;
— скорость отжима до 1000 об/мин;
— 13 программ стирки (есть режимы для стирки деликатных тканей, детского белья, спортивной одежды, предварительной, быстрой или интенсивной стирки, удаления пятен);
— цифровой дисплей;
— класс энергоэффективности — А+.

Стиральная машина LG F-1096ND3 привлекает:

— экономичностью — оптимальный режим потребления воды и электроэнергии агрегат выбирает автоматически, с учетом реальной загрузки по весу и температуры воды;
— прямым приводом — за счет этого отсутствуют поломки, связанные с износом ремня;
— низким уровнем шума;
— программой самоочистки барабана и бака;
— блокировкой включения машины от детей.

Из минусов модели выделяют:

— отсутствие функции дополнительного полоскания;
— сильный шум помпы для откачки воды (громче, чем при отжиме);
— отсутствие сушки.

Рейтинг модели LG F-1096ND3 среди пользователей — 4.5

Больше характеристик модели, цены в интернет-магазинах можно посмотреть здесь

Стиральная машина LG FH-2C3WD

Модель с фронтальной загрузкой, отдельно стоящая, оснащенная интеллектуальным управлением. Как и у других автоматов этой марки, барабан напрямую соединен с двигателем — это обеспечивает длительный срок службы без ремонта. Относится к наиболее эффективным машинам по качеству стирки.

Технические характеристики модели:

— загрузка сухого белья до 6,5 кг;
— вес 60 кг при размерах машины 60×45×85 см;
— скорость отжима до 1200 об/мин;
— 9 программ стирок (среди них — стирка деликатных тканей, шерстяных изделий, предварительное отстирывание, ускоренная стирка, программа очистки пятен, стирка детской одежды);
— дополнительные функции — автоматический баланс, контроль пенообразования, выбор оптимальной температуры и количества воды;
— защита от протечек;
— класс энергоэффективности — А;
— высшая эффективность стирки — класс А;
— съемная верхняя крышка.

Пользователи ценят модель за:

— малошумную работу;
— увеличенный люк, угол открытия до 180о;
— большая загрузку.

Минусы модели:

— отсутствие таймера и дисплея;
— отсутствие сушки, блокировки от детей;
— короткие шланги.

Рейтинг модели FH-2C3WD среди пользователей — 4.5

Каталог цен на модель в белорусских интернет-магазинах, больше характеристик, фото, отзывы пользователей можно посмотреть здесь

Стиральная машина LG F-1496AD3

Устойчивый вместительный агрегат с фронтальной загрузкой и прямым приводом годится не только для домашнего использования, но и для небольшого кафе. Цифровой дисплей позволяет контролировать цикл, благодаря таймеру начало стирки откладывается на нужное время.

Популярные технические характеристики:

— загрузка до 8 кг сухого белья;
— вес 62 кг при размере 60×55×85 см;
— скорость отжима до 1400 об/мин;
— 13 программ стирки (стирка детских изделий, шерстяных вещей, деликатных тканей, спортивной одежды, предварительная, экономичная и скоростная стирка, суперполоскание, очистка от пятен);
— дополнительные функции — отсрочка начала цикла до 19 часов, автонастройка температуры стирки и расхода воды при неполной загрузке, сушка, самодиагностика;
— безопасность — блокировка от детей, контроль уровня пены и дисбаланса, частичная защита от протекания;
— класс энергоэффективности — Б;
— высокое качество стирки — класс А.

LG F-1496AD3 ценят за:

— низкую вибрацию и малошумность (возможна стирка ночью при отключении сигнала оповещения);
— экономию энергии и воды при неполной загрузке агрегата;
— индикация неисправностей, самодиагностика.

Из минусов модели выделяют:

— отсутствующий режим низкотемпературной стирки (при 30о);
— нельзя загружать менее 1 кг белья.

Рейтинг модели LG F-1496AD3 среди пользователей — 4.5

Более подробно о ценах на LG F-1496AD3 в белорусских интернет-магазинах, технических характеристиках, отзывах пользователей о модели вы можете узнать здесь

В каталоге стиральных машин на KUPI.TUT.BY представлены малогабаритные бюджетные модели и полноразмерные стирально-сушильные агрегаты, которые можно приобрести в интернет-магазинах Беларуси. В нашем интернет-каталоге покупатели могут найти информацию о стиральных машинах не только от компании LG, но и от других производителей с мировым именем: ATLANT, Indesit, Electrolux, Candy и другие.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Особенностью стиральных машин LG является инверторный двигатель, обеспечивающий 6 разных алгоритмов вращения барабана и позволяющий качественно стирать разные...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Космический вестерн: обзор Borderlands 3
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
23.09.2019
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Soligorsk News

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика