Стиральные машины LG: цены, отзывы покупателей, характеристики

Особенностью стиральных машин LG является инверторный двигатель, обеспечивающий 6 разных алгоритмов вращения барабана и позволяющий качественно стирать разные ткани. Смотрите, какие модели стиральных машин LG популярны в этом сезоне на площадке KUPI.TUT.BY
Компактная отдельно стоящая модель барабанного типа с фронтальной загрузкой, высокой степенью автоматизации и интеллектуальным управлением. Корпус окрашен в классический белый цвет, верхнюю крышку можно снимать для встраивания. Бак пластиковый, загрузочный люк открывается на 180о.
Популярные технические характеристики модели:
— загрузка белья до 6 кг в сухом виде;
— вес — 60 кг при размере машины 60×44×85 см;
— скорость отжима до 1000 об/мин;
— 13 программ стирки (есть режимы для стирки деликатных тканей, детского белья, спортивной одежды, предварительной, быстрой или интенсивной стирки, удаления пятен);
— цифровой дисплей;
— класс энергоэффективности — А+.
Стиральная машина LG F-1096ND3 привлекает:
— экономичностью — оптимальный режим потребления воды и электроэнергии агрегат выбирает автоматически, с учетом реальной загрузки по весу и температуры воды;
— прямым приводом — за счет этого отсутствуют поломки, связанные с износом ремня;
— низким уровнем шума;
— программой самоочистки барабана и бака;
— блокировкой включения машины от детей.
Из минусов модели выделяют:
— отсутствие функции дополнительного полоскания;
— сильный шум помпы для откачки воды (громче, чем при отжиме);
— отсутствие сушки.
Рейтинг модели LG F-1096ND3 среди пользователей — 4.5
Модель с фронтальной загрузкой, отдельно стоящая, оснащенная интеллектуальным управлением. Как и у других автоматов этой марки, барабан напрямую соединен с двигателем — это обеспечивает длительный срок службы без ремонта. Относится к наиболее эффективным машинам по качеству стирки.
Технические характеристики модели:
— загрузка сухого белья до 6,5 кг;
— вес 60 кг при размерах машины 60×45×85 см;
— скорость отжима до 1200 об/мин;
— 9 программ стирок (среди них — стирка деликатных тканей, шерстяных изделий, предварительное отстирывание, ускоренная стирка, программа очистки пятен, стирка детской одежды);
— дополнительные функции — автоматический баланс, контроль пенообразования, выбор оптимальной температуры и количества воды;
— защита от протечек;
— класс энергоэффективности — А;
— высшая эффективность стирки — класс А;
— съемная верхняя крышка.
Пользователи ценят модель за:
— малошумную работу;
— увеличенный люк, угол открытия до 180о;
— большая загрузку.
Минусы модели:
— отсутствие таймера и дисплея;
— отсутствие сушки, блокировки от детей;
— короткие шланги.
Устойчивый вместительный агрегат с фронтальной загрузкой и прямым приводом годится не только для домашнего использования, но и для небольшого кафе. Цифровой дисплей позволяет контролировать цикл, благодаря таймеру начало стирки откладывается на нужное время.
Популярные технические характеристики:
— загрузка до 8 кг сухого белья;
— вес 62 кг при размере 60×55×85 см;
— скорость отжима до 1400 об/мин;
— 13 программ стирки (стирка детских изделий, шерстяных вещей, деликатных тканей, спортивной одежды, предварительная, экономичная и скоростная стирка, суперполоскание, очистка от пятен);
— дополнительные функции — отсрочка начала цикла до 19 часов, автонастройка температуры стирки и расхода воды при неполной загрузке, сушка, самодиагностика;
— безопасность — блокировка от детей, контроль уровня пены и дисбаланса, частичная защита от протекания;
— класс энергоэффективности — Б;
— высокое качество стирки — класс А.
LG F-1496AD3 ценят за:
— низкую вибрацию и малошумность (возможна стирка ночью при отключении сигнала оповещения);
— экономию энергии и воды при неполной загрузке агрегата;
— индикация неисправностей, самодиагностика.
Из минусов модели выделяют:
— отсутствующий режим низкотемпературной стирки (при 30о);
— нельзя загружать менее 1 кг белья.
Рейтинг модели LG F-1496AD3 среди пользователей — 4.5