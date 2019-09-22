Стиральные машины LG: цены, отзывы покупателей, характеристики

Источник материала: IT.Tut.by

Особенностью стиральных машин LG является инверторный двигатель, обеспечивающий 6 разных алгоритмов вращения барабана и позволяющий качественно стирать разные ткани. Смотрите, какие модели стиральных машин LG популярны в этом сезоне на площадке KUPI.TUT.BY

Компактная отдельно стоящая модель барабанного типа с фронтальной загрузкой, высокой степенью автоматизации и интеллектуальным управлением. Корпус окрашен в классический белый цвет, верхнюю крышку можно снимать для встраивания. Бак пластиковый, загрузочный люк открывается на 180о.

Популярные технические характеристики модели:

— загрузка белья до 6 кг в сухом виде;

— вес — 60 кг при размере машины 60×44×85 см;

— скорость отжима до 1000 об/мин;

— 13 программ стирки (есть режимы для стирки деликатных тканей, детского белья, спортивной одежды, предварительной, быстрой или интенсивной стирки, удаления пятен);

— цифровой дисплей;

— класс энергоэффективности — А+.

Стиральная машина LG F-1096ND3 привлекает:

— экономичностью — оптимальный режим потребления воды и электроэнергии агрегат выбирает автоматически, с учетом реальной загрузки по весу и температуры воды;

— прямым приводом — за счет этого отсутствуют поломки, связанные с износом ремня;

— низким уровнем шума;

— программой самоочистки барабана и бака;

— блокировкой включения машины от детей.

Из минусов модели выделяют:

— отсутствие функции дополнительного полоскания;

— сильный шум помпы для откачки воды (громче, чем при отжиме);

— отсутствие сушки.

Рейтинг модели LG F-1096ND3 среди пользователей — 4.5

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Модель с фронтальной загрузкой, отдельно стоящая, оснащенная интеллектуальным управлением. Как и у других автоматов этой марки, барабан напрямую соединен с двигателем — это обеспечивает длительный срок службы без ремонта. Относится к наиболее эффективным машинам по качеству стирки.

Технические характеристики модели:

— загрузка сухого белья до 6,5 кг;

— вес 60 кг при размерах машины 60×45×85 см;

— скорость отжима до 1200 об/мин;

— 9 программ стирок (среди них — стирка деликатных тканей, шерстяных изделий, предварительное отстирывание, ускоренная стирка, программа очистки пятен, стирка детской одежды);

— дополнительные функции — автоматический баланс, контроль пенообразования, выбор оптимальной температуры и количества воды;

— защита от протечек;

— класс энергоэффективности — А;

— высшая эффективность стирки — класс А;

— съемная верхняя крышка.

Пользователи ценят модель за:

— малошумную работу;

— увеличенный люк, угол открытия до 180о;

— большая загрузку.

Минусы модели:

— отсутствие таймера и дисплея;

— отсутствие сушки, блокировки от детей;

— короткие шланги.

Рейтинг модели FH-2C3WD среди пользователей — 4.5

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Устойчивый вместительный агрегат с фронтальной загрузкой и прямым приводом годится не только для домашнего использования, но и для небольшого кафе. Цифровой дисплей позволяет контролировать цикл, благодаря таймеру начало стирки откладывается на нужное время.

Популярные технические характеристики:

— загрузка до 8 кг сухого белья;

— вес 62 кг при размере 60×55×85 см;

— скорость отжима до 1400 об/мин;

— 13 программ стирки (стирка детских изделий, шерстяных вещей, деликатных тканей, спортивной одежды, предварительная, экономичная и скоростная стирка, суперполоскание, очистка от пятен);

— дополнительные функции — отсрочка начала цикла до 19 часов, автонастройка температуры стирки и расхода воды при неполной загрузке, сушка, самодиагностика;

— безопасность — блокировка от детей, контроль уровня пены и дисбаланса, частичная защита от протекания;

— класс энергоэффективности — Б;

— высокое качество стирки — класс А.

LG F-1496AD3 ценят за:

— низкую вибрацию и малошумность (возможна стирка ночью при отключении сигнала оповещения);

— экономию энергии и воды при неполной загрузке агрегата;

— индикация неисправностей, самодиагностика.

Из минусов модели выделяют:

— отсутствующий режим низкотемпературной стирки (при 30о);

— нельзя загружать менее 1 кг белья.

Рейтинг модели LG F-1496AD3 среди пользователей — 4.5

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