В США назвали худший самолет Второй мировой войны

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Германский одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter вертикального взлета, предназначенный для противовоздушной обороны (ПВО), является худшим самолетом Второй мировой войны, пишет Lenta.ru, ссылаясь на Air & Space .



Фото: airwar.ru

Американский журнал вспомнил историю разработки и испытаний летательного аппарата, создание которого финансировалось по остаточному принципу, а единственный пилотируемый пуск завершился гибелью летчика Лотара Зибера.

Всего было построено 36 единиц Ba 349 Natter, некоторые из которых стали музейными экспонатами. Одноразовый самолет получал практически полностью деревянный фюзеляж, а после выброса оружия и набора необходимой высоты его пилот вместе с двигательной установкой начинал спуск на парашюте, тогда как остальная часть летательного аппарата падала на землю.

«Я хочу, чтобы Natter был символом безответственной готовности немецких инженеров и элит в последние месяцы войны создавать оружие, которое лишь казалось превосходящим [вооружение противников], но было примитивным во многих отношениях и основывалось на полусырых идеях», — сказал историк Немецкого музея в Мюнхене (Германия) Андреас Хемпфер.

В мае Air & Space объяснил провал советской программы лунных пилотируемых полетов сочетанием ряда факторов, среди которых к ведущим отнес трехгодичное отставание СССР от США в разработке проекта полета к спутнику Земли, «хаотичную систему управления» космической отраслью в Советском Союзе и отсутствие достаточного финансирования и поддержки со стороны военной верхушки страны, в результате чего денежные средства уходили на разработку оружия.