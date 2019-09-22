США предоставят Японии самолеты вертикального взлета. Но пилотировать их будут американцы

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Малозаметные истребители вертикального взлета F-35B, купленные Японией у США, будут управляться американскими пилотами. Такими самолетами Токио собирается вооружать свои 27 000-тонные авианосцы класса «Идзумо», сообщает Military Watch.



Источник: Military Watch

Корпус морской пехоты США, уже использующий истребители F-35B на своих десантных кораблях классов Wasp и America, будет осуществлять вылеты на них и с японских кораблей. Всего Япония планирует купить около 100 истребителей пятого поколения F-35, из них некоторое количество будет именно версии B (с вертикальным взлетом и посадкой), с которыми «в комплекте» будут предоставлены и летчики Корпуса морской пехоты.

Такой самолет на сегодняшний день — единственный, который может взлетать с короткой палубы японских «Идзумо». Такое же соглашение, кстати, было достигнуто и между США и Великобританией: F-35B с вертикальным взлетом будут пилотировать американцы, прочие самолеты, базирующиеся на авианосце «Queen Elizabeth» — британцы.

Изначально заложенные как вертолетоносцы, «Идзумо» стали первыми со времен Второй мировой войны кораблями японского флота, способными нести самолеты. В будущем ВМС Японии пополнятся уже полноценными авианосцами, на которых будут базироваться более мощные истребители F-35C.