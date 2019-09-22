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Японские ученые нашли связь между особенностями походки и импотенцией

23.09.2019 17:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Японские ученые обнаружили связь между особенностями походки мужчин и повышенным риском импотенции. По мнению исследователей, причина — в состоянии мышц паха. Об этом сообщает издание The Journal of Sexual Medicine.

Японские ученые нашли связь между особенностями походки и импотенцией
Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Phil Coffman / Unsplash

Исследование было проведено на 324 мужчинах. У подопытных измеряли длину шага при ходьбе, соотнесенную к росту, высоту подъема стопы, а также скорость преодоления 10-метровой дистанции обычной походкой.

При этом эректильная функция испытуемых оценивалась по 30-балльной шкале опросника IIEF-5 (Международный индекс эректильной дисфункции). Перед проведением исследования мужчин разделили на две группы: c низким (≤16) и с высоким (>16) показателем IIEF-5.

Оказалось, что у мужчин, ходящих мелким шагом, на 40% выше риск развития дисфункции половой системы. А вот связи между скорости ходьбы и импотенцией ученые не нашли.

Конечно, этому может быть несколько объяснений. Например, то, что у мужчин с со слабыми мышцами тазового дна мелкий шаг. Или же что уверенные в себе мужчины шагают более широко.

 
 
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Японские ученые обнаружили связь между особенностями походки мужчин и повышенным риском импотенции. По мнению исследователей, причина — в состоянии мышц паха....
 
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