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В США представили новый танк
23.09.2019 21:11 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
General Dynamics показала, как будет выглядеть перспективный легкий танк, который в будущем может получить американская армия. Об этом
Презентацию модели
Танк Griffin II разработают на базе показанного ранее Griffin I. Последний представлял собой боевую машину на шасси ASCOD 2 с модифицированной облегченной версией башни танка М1А2SEPv2 Abrams. На легкий танк предполагалось устанавливать новую 120-миллиметровую пушку ХМ360.
Масса боевой машины составляла примерно 30 тонн: такой же или больший вес может иметь Griffin II. Известно также, что новейшая боевая машина получит модульное бронирование башни.
Проект Griffin II стал одним из двух финалистов, ранее отобранных американскими военными для участия в программе Mobile Protected Firepower (MPF), направленной на создание легкого танка для Вооруженных сил США.
Другой финалист тоже давно известен — это проект британской компании ВАЕ Systems.
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General Dynamics показала, как будет выглядеть перспективный легкий танк, который в будущем может получить американская армия. Об этом пишет Naked Science.
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