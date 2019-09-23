Стартап по распознаванию кожных заболеваний представит Беларусь на международном конкурсе

Источник материала: IT.Tut.by

В Минске состоялся финал белорусского этапа международного конкурса стартапов Seedstars World 2019. Жюри признало лучшим стартапом Skinive — это платформа на искусственном интеллекте, которая позволяет распознавать более 30 самых распространенных кожных болезней.



Фото: пресс-служба

Беларусь поставила рекорд по количеству поданных заявок в регионе Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии: более 90 стартапов заполнили регистрационные формы на английском языке. К публичной защите в финале были допущены самые подготовленные 11 стартапов.

Skinive, как победитель, отправится представлять Беларусь на региональный саммит в Нур-Султан, и в случае успеха, — на глобальный в Швейцарию, где главным призом будут инвестиции в размере от 500 000 долларов.

Второе место занял стартап GiveAway, создавший приложение по бесплатному обмену вещей между пользователями. На третьем месте оказалась Ferret Video — платформа по созданию интерактивных игр из любого видео, в том числе стримов.

Мы писали ранее о телеграм-боте Skinive Bot. Это искусственный интеллект, который распознает новообразования кожи и их классификацию.

Участок кожи, который вызывает подозрение, следует сфотографировать на расстоянии до 10 сантиметров, при этом объект на снимке должен быть контрастным и хорошо освещенным. Затем фото отправляют телеграм-боту. Он определяет процент вероятности заболевания и рекомендует врача, к которому нужно обратиться: косметологу, дерматологу или дерматоонкологу.