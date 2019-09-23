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Найдены причины гиперсексуальности

24.09.2019 10:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Исследователи из Швеции выяснили, как генетика связана с гиперсексуальностью — расстройством, связанным с повышенным половым влечением. Об этом пишет MedicalXpress.

Найдены причины гиперсексуальности

Гиперсексуальность, также известная как эротомания — патологически повышенное половое влечение и связанная с этим половая активность. Может проявляться в постоянном появлении у пациента навязчивых мыслей о сексе, принуждением к половым актам, а также «сексуальным привычкам, которые несут потенциальные проблемы и риски для здоровья».

Расстройство характерно для 3−6% населения Земли и включается в действующую международную статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10). Впрочем, гиперсексуальность часто сопровождается другими психическими отклонениями, из-за чего эротомания иногда рассматривается как расширение других расстройств. Это затрудняет процесс изучения заболевания.

В новой работе ученые из Уппсальского университета в Швеции исследовали кровь 60 пациентов с выявленной гиперсексуальностью и сравнили ее с образцами 33 абсолютно здоровых людей. Специалистов интересовала закономерность метилирования ДНК — модификации молекулы ДНК без изменения самой нуклеотидной последовательности.

Выяснилось, что у людей с гиперсексуальностью наблюдается нарушения метилирования области генома, ответственного за синтез окситоцина — его вырабатывается больше, чем необходимо. Окситоцин — гормон, играющий еще не до конца изученную роль в регуляции полового влечения. Он вырабатывается как у мужчин, так и у женщин.

 
 
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Исследователи из Швеции выяснили, как генетика связана с гиперсексуальностью — расстройством, связанным с повышенным половым влечением. Об этом пишет MedicalXpress.
 
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