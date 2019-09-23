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Xiaomi представила флагман Mi 9 Pro 5G. Цена - от 520 долларов

24.09.2019 10:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Кроме новых телевизоров Xiaomi сегодня представила и флагманский смартфон Mi 9 Pro 5G. Об этом пишет Gizmochina.

Xiaomi представила флагман Mi 9 Pro 5G. Цена - от 520 долларов

Внешне гаджет практически не отличается от обычного Mi 9 и оснащается экраном на 6,39 дюйма с AMOLED-матрицей. Процессор — Qualcomm Snapdragon 855+ (до 2,96 ГГц), оперативной памяти — до 12 ГБ, постоянной — до 512 ГБ. Объем аккумулятора вырос до 4000 мА·ч. Как становится понятно из названия, новинка также может работать в 5G-сетях.

Есть технологии ускоренной 45-ваттной проводной и 30-ваттной беспроводной подзарядки. Кроме того, смартфон оснащается функцией 10-ваттной реверсивной зарядки, с помощью которой от него можно восполнять энергию других гаджетов.

Xiaomi представила флагман Mi 9 Pro 5G. Цена - от 520 долларов

Основная камера — тройная, 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп. Фронтальная камера — 20-мегапиксельная. Кроме того, «из коробки» Mi 9 Pro 5G базируется на операционной системе Android 9 с обновленной оболочкой MIUI 11.

В Китае цена стартовой конфигурации аппарата (8/128 ГБ) составляет 520 долларов, 8/256 ГБ — 535 долларов, 12/256 ГБ — 577 долларов, 12/512 ГБ — 605 долларов. Продажи начнутся 27 сентября. Впрочем, о цене и дате появления за пределами Китая пока не говорится.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Xiaomi:

 
 
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Кроме новых телевизоров Xiaomi сегодня представила и флагманский смартфон Mi 9 Pro 5G. Об этом пишет Gizmochina.
 
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