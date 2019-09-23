ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тайвань хочет купить у США самолеты F-35, чтобы противостоять Китаю

24.09.2019 13:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Тайваньские военные заявили, что хотят купить стелс-истребитель F-35, чтобы сохранить превосходство в воздухе над КНР. Дело в том, что ранее одобренный для приобретения самолет поколения 4+ F-16V не обеспечивает серьезных плюсов перед китайским J-20. Об этом пишет defenseworld.net.

Тайвань хочет купить у США самолеты F-35, чтобы противостоять Китаю
Источник: defenseworld.net

План покупки F-35 был раскрыт во время слушания в тайваньском парламенте, в ходе которого был одобрен законопроект, предусматривающий выделение 8 миллиардов долларов для покупки 66 F-16V.

По словам министра национальной обороны страны Йена Де-Фа, возможная военная угроза порождает необходимость закупить F-35 s будущем.

Начальник штаба тайваньских ВВС Лю Джен-юань заявил, что F-16V — современный самолет с отличной РЛС и инфракрасными системами поиска и слежения. Соответственно, единственное, в чем превосходит его J-20, это несколько меньшая заметность. Однако в воздушном бою, считает военный, это не имеет решающего значения. Он добавил, что уверен в способности пилотов F-16V сбить J-20 в схватке один на один.

После слушаний в парламенте будет отправлен запрос в Вашингтон на поставку F-35.

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тайваньские военные заявили, что хотят купить стелс-истребитель F-35, чтобы сохранить превосходство в воздухе над КНР. Дело в том, что ранее одобренный для...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Найден способ обойти блокировку Huawei
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика