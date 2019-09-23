Тайвань хочет купить у США самолеты F-35, чтобы противостоять Китаю

Источник материала: IT.Tut.by

Тайваньские военные заявили, что хотят купить стелс-истребитель F-35, чтобы сохранить превосходство в воздухе над КНР. Дело в том, что ранее одобренный для приобретения самолет поколения 4+ F-16V не обеспечивает серьезных плюсов перед китайским J-20. Об этом пишет defenseworld.net.



Источник: defenseworld.net

План покупки F-35 был раскрыт во время слушания в тайваньском парламенте, в ходе которого был одобрен законопроект, предусматривающий выделение 8 миллиардов долларов для покупки 66 F-16V.

По словам министра национальной обороны страны Йена Де-Фа, возможная военная угроза порождает необходимость закупить F-35 s будущем.

Начальник штаба тайваньских ВВС Лю Джен-юань заявил, что F-16V — современный самолет с отличной РЛС и инфракрасными системами поиска и слежения. Соответственно, единственное, в чем превосходит его J-20, это несколько меньшая заметность. Однако в воздушном бою, считает военный, это не имеет решающего значения. Он добавил, что уверен в способности пилотов F-16V сбить J-20 в схватке один на один.

После слушаний в парламенте будет отправлен запрос в Вашингтон на поставку F-35.