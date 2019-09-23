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Найден способ обойти блокировку Huawei
24.09.2019 13:37 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Недавно Huawei представила флагманы
Несколько месяцев назад правительство США ввело ряд ограничений относительно китайской компании Huawei, из-за которых на новые смартфоны производителя по умолчанию нельзя предустанавливать сервисы и приложения компании от Google — Play Маркет, YouTube, карты, почту Gmail, Google Pay и другое.
Это коснулось и новых Mate 30 и Mate 30 Pro. «Из коробки» на них перечисленных выше программ (во всяком случае, доступных пользователям) нет. Но Android Central пишет: Google-сервисы присутствуют в устройствах, но находятся в спящем режиме. С помощью специального приложения их можно принудительно «разбудить» и обновить до последней версии.
В hi-tech.mail.ru проверили: способ действительно работает. Впрочем, кто является его создателем и несет ли он какие-либо риски, пока неизвестно. Чтобы активировать Google-сервисы, с Huawei Mate 30 Pro журналисты перешли на сайт lzplay.net, с которого загрузили и установили APK-файл.
Приложение на китайском языке, но переводить ничего не нужно. После нажатия на большую синюю кнопку программа запросит права на смартфоне администратора, после чего автоматически скачает все необходимые службы и сервисы и Play Маркет. Дальше все работает, как на обычном смартфоне.
Китайское приложение-активатор после этого больше не нужно. В настройках смартфона можно ограничить его права администратора, а после этого удалить.
«В итоге получаем Huawei Mate 30 Pro с работающими сервисами Google. Можно настроить Google Pay, привязать карту и оплачивать смартфоном покупки через NFC. Контакты синхронизируются», — пишут в hi-tech.mail.ru.
Напомним: Mate 30 и Mate 30 Pro работают на процессоре Kirin 990, оснащаются продвинутыми камерами с возможностью записи видео на скорости до 7680 кадров в секунду, а также аккумуляторами емкостью в 4200 и 4500 мАч. Предположим, что полного заряда аппаратам будет хватать на полтора-два дня работы.
Huawei Mate 30 будет продаваться в Европе за 799 евро, Mate 30 Pro — за 1099 евро. 5G-версия Mate 30 Pro оценена в 1199 евро. Впрочем, даты старта продаж все еще нет.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Huawei:
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Недавно Huawei представила флагманы Mate 30 и Mate 30 Pro. Гаджеты получили впечатляющее «железо», но Google-сервисов из-за санкций США на них не предустановленно. Впрочем, что...
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