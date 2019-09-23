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Найден способ обойти блокировку Huawei

24.09.2019 13:37 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Недавно Huawei представила флагманы Mate 30 и Mate 30 Pro. Гаджеты получили впечатляющее «железо», но Google-сервисов из-за санкций США на них не предустановленно. Впрочем, что эту проблему можно обойти, пишет российский ресурс hi-tech.mail.ru со ссылкой на Android Central.

Несколько месяцев назад правительство США ввело ряд ограничений относительно китайской компании Huawei, из-за которых на новые смартфоны производителя по умолчанию нельзя предустанавливать сервисы и приложения компании от Google — Play Маркет, YouTube, карты, почту Gmail, Google Pay и другое.

Это коснулось и новых Mate 30 и Mate 30 Pro. «Из коробки» на них перечисленных выше программ (во всяком случае, доступных пользователям) нет. Но Android Central пишет: Google-сервисы присутствуют в устройствах, но находятся в спящем режиме. С помощью специального приложения их можно принудительно «разбудить» и обновить до последней версии.

В hi-tech.mail.ru проверили: способ действительно работает. Впрочем, кто является его создателем и несет ли он какие-либо риски, пока неизвестно. Чтобы активировать Google-сервисы, с Huawei Mate 30 Pro журналисты перешли на сайт lzplay.net, с которого загрузили и установили APK-файл.

Найден способ обойти блокировку Huawei
Скриншот видео с YouTube-канала Android Central

Приложение на китайском языке, но переводить ничего не нужно. После нажатия на большую синюю кнопку программа запросит права на смартфоне администратора, после чего автоматически скачает все необходимые службы и сервисы и Play Маркет. Дальше все работает, как на обычном смартфоне.

Китайское приложение-активатор после этого больше не нужно. В настройках смартфона можно ограничить его права администратора, а после этого удалить.

«В итоге получаем Huawei Mate 30 Pro с работающими сервисами Google. Можно настроить Google Pay, привязать карту и оплачивать смартфоном покупки через NFC. Контакты синхронизируются», — пишут в hi-tech.mail.ru.

Найден способ обойти блокировку Huawei
Скриншот видео с YouTube-канала Android Central

Напомним: Mate 30 и Mate 30 Pro работают на процессоре Kirin 990, оснащаются продвинутыми камерами с возможностью записи видео на скорости до 7680 кадров в секунду, а также аккумуляторами емкостью в 4200 и 4500 мАч. Предположим, что полного заряда аппаратам будет хватать на полтора-два дня работы.

Huawei Mate 30 будет продаваться в Европе за 799 евро, Mate 30 Pro — за 1099 евро. 5G-версия Mate 30 Pro оценена в 1199 евро. Впрочем, даты старта продаж все еще нет.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Huawei:

 
 
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Недавно Huawei представила флагманы Mate 30 и Mate 30 Pro. Гаджеты получили впечатляющее «железо», но Google-сервисов из-за санкций США на них не предустановленно. Впрочем, что...
 
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