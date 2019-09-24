Из бара - в IT: как 19-летняя минчанка нашла работу без образования

Источник материала: IT.Tut.by

Про современную молодежь любят говорить, что она ленива и ничем не интересуется. Чтобы доказать обратное, 42.TUT.BY поговорил с 19-летней минчанкой, которая без высшего образования «вошла в IT», работает сейчас в офисе в центре города и в свободное время помогает животным.





Полине 19 лет, она выросла и живет в Минске. Сразу после окончания гимназии с лингвистическим уклоном она пошла работать в общепит — на тот момент девушке было 17 лет.

— Вначале я планировала поступить в БГЭУ, но затем решила подать документы в вуз в Германии — я семь лет изучала немецкий, — поясняет Полина. — И я поступила. Но затем у моей семьи возникли небольшие финансовые проблемы. Уехать не получилось, и я решила: «Пойду работать».

По сути, это было спонтанное решение: когда долго стремишься к одной цели — поступить в Германию, и это обламывается, то ты не знаешь, что тебе делать дальше. Так что я услышала, что многие работают в 17 лет официантами, и пошла в общепит. Это определенно лучше, чем раздавать листовки у метро.

В итоге Полина полгода проработала официанткой в баре рядом с домом и около года в кофейне.

— Многое бывало: я и кальяны раскуривала, и в свои семнадцать лет разбиралась в алкоголе. Обычно работала по 15−17 часов. Самая большая рабочая смена длилась 22 часа, выстояла на адреналине, — признается она. — Да, были жесткие моменты, но я думала, что это норма.

«Я отправилась на свое первое — и единственное собеседование»





Брат Полины программист. Он давно говорил сестре, что той стоит попробовать себя в IT, но девушка постоянно отказывалась, так как считала себя «стопроцентным гуманитарием».

— А потом я поняла, что работа в общепите — это деградация. Я всегда развивалась, училась, а здесь за полтора года не сдвинулась практически ни на шаг. Я подумала, чего таким образом добьюсь, и поняла, что нужно хотя бы попробовать, чтобы потом говорить, мое это или нет.

По совету брата Полина стала самостоятельно изучать Frontend: JavaScript, CSS, HTML, подтянула при помощи репетитора свои базовые навыки английского. Потом прочла в Сети про Dev Incubator — бесплатный проект, который «выращивает» джуниоров для IT-компаний.

— Я прошла регистрацию и начала проходить тестовое задание с интересным названием «Долина смерти». Следовало сделать простой одностраничник, но я его так и не доделала, — улыбается Полина. — Руководитель «инкубатора» Александр Мелещенко тоже понял, что я гуманитарий, и фронтенд действительно не для меня. Я не тот человек, который будет сидеть на одном месте и писать код. Поэтому я сменила направление на Salesforce.

Если объяснять простыми словами, то Salesforce — это платформа, разработанная специально для выполнения задач по продаже, обслуживанию, маркетингу, анализу и связям с клиентами.

— Можно сказать, что это экосистема, в которой не только CRM, а еще много чего интересного, как, например, искусственный интеллект, — поясняет Полина. — И так как я хочу развиваться больше в сторону консалтинга и взаимодействовать с клиентами, то, думаю, для меня это наилучшее направление.

На протяжении восьми недель девушка «прокачивала» свои навыки как по технической части, так и по «софт скиллам» — непрофессиональным навыкам, важным для работы: как себя вести, как преподносить потенциальным работодателям, что говорить, как подавать руку при встрече и даже когда просыпаться. Если во время работы в общепите Полина привыкла работать и учиться по ночам — с 8−9 часов вечера и ночь напролет — то теперь она приучила себя вставать в 8 утра без будильника, чтобы не упускать наиболее продуктивные для работы часы.

Кроме того, она наконец позволила себе полноценно отдыхать: не работать по вечерам, уделять один выходной только себе, общению с семьей и друзьями.

— Нужно было учиться по пять-шесть часов в день. Мне повезло, что на тот момент я уже закончила работать в кофейне и смогла уделять обучению больше времени. Ведь для меня это абсолютно новое направление: в Salesforce я чуть больше двух месяцев. И я понимала: чтобы найти работу, придется потрудиться, — говорит Полина. — Примерно спустя две-три недели я поняла, что мне действительно нравится эта работа, особенно аналитические и креативные задания, которых там много. По окончании обучения я отправилась на свое первое — и единственное собеседование: меня взяли после выполнения практического задания.

Теперь девушка работает в офисе на проспекте Победителей.

«Я в 19 лет без образования смогла за два месяца попасть на работу»





Порой кажется, что все хотят попасть в IT из-за высокой оплаты. Но Полина уверена, что это не главное.

— Может, сегодня IT и модно, но я пришла сюда, потому что у меня здесь есть перспективы. Я тот человек, который постоянно учится. Если ты работаешь в IT, то обязан постоянно развиваться, и для меня это большой плюс.

На вопрос, по какому критерию лучше выбирать работу: по интересам или деньгам — Полина уверенно отвечает:

— Я бы посоветовала искать работу согласно своим интересам. Если идти куда-то только ради денег, это может привести к стрессу и депрессии, мыслям вроде «я не нашел себя». Так что прежде всего стоит искать свой путь.

По мнению девушки, в IT могут работать люди всех направлений — как технари, так и гуманитарии.

— Не знаю, как на руководящих должностях, но сейчас работодатели смотрят только на мои навыки. И это огромный плюс: я в 19 лет без образования смогла за два месяца попасть на работу, которая приносит мне удовольствие.

— И деньги?

— И деньги в том числе. Дело в том, что у меня есть хобби, которые требуют средств. Это путешествия и помощь животным. Сейчас я помогаю «Лиге помощи лабрадорам», у меня дома два кота и уже третья собака на передержке (мама и брат не возражают, мы всегда помогали бездомным животным). И здесь IT способно оказать мне финансовую поддержку.

— А на старое место работы приходишь?

— Захожу иногда к знакомой девочке, что работает в баре уже два года, стараюсь ее оттуда «выманить». Но я не думаю, что это хорошее место. Я бы не приняла туда на работу ребенка 17 лет — хотя для меня это стало хорошей школой. Кого-то это ломает, а кому-то помогает в дальнейшем. Мне вот помогло.