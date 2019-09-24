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Internet Explorer срочно обновлен из-за опасной уязвимости
25.09.2019 09:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Корпорация Microsoft выпустила срочное обновление для своего браузера Internet Explorer, чтобы закрыть уязвимость, которой все чаще стали пользоваться хакеры.
Этот дефект позволял злоумышленникам устанавливать на компьютеры с этим браузером зловредные программы. В интернете создано множество сайтов, которые заражают зловредным кодом браузеры посетителей.
В своем описании этого дефекта Microsoft заявил, что уязвимость присутствовала в версиях 9−11 браузера IE. Корпорация призвала пользователей немедленно загрузить обновление. Обычно Microsoft публикует обновления раз в месяц. Однако серьезность уязвимости побудила корпорацию пойти на необычную чрезвычайную меру.
Проблема была обнаружена инженером компании Google Клементом Лесинь, работающим в отделе анализа угроз цифровой безопасности.
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Корпорация Microsoft выпустила срочное обновление для своего браузера Internet Explorer, чтобы закрыть уязвимость, которой все чаще стали пользоваться хакеры.
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