В Instagram появится режим, который совсем недавно внедрили в iPhone

Источник материала: IT.Tut.by

Beta-версия приложения Instagram для Android-смартфонов получила функцию темного режима, которая полностью перекрашивает интерфейс программы в темные оттенки. Об этом пишет 9to5google.





Код тестовой сборки Instagram, в которой заметили темную тему, 114.0.0.24. Если на смартфон с операционной системой Android 10 установить этот билд программы, то режим с черным цветом активируется автоматически. Правда, при условии, что темная тема также включена в настройках самого смартфона. В аппаратах с предыдущими версиями Android темный режим в Instagram, предположительно, пользователям можно будет выбрать самостоятельно.

Напомним: при активации темного режима весь интерфейс приложения перекрашивается из светлых тонов в темные. Это положительно влияет на заряд смартфонов с OLED-экранами. Последние практически не тратят энергию при отображении черного цвета. К тому же, черная тема снижает нагрузку на зрение в темноте.

Темный режим может быть активирован во всей системе на некоторых смартфонах на Android (например, новинках от Samsung или Huawei с Android 9), а также на гаджетах Apple с операционной системой iOS 13, которая вышла несколько дней назад.

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