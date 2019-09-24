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В Индии разбился истребитель МиГ-21

25.09.2019 10:55 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Учебно-тренировочный истребитель ВВС Индии МиГ-21 потерпел крушение утром в среду при взлете с авиабазы Гвалиор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Hindustan Times и источники в командовании.

В Индии разбился истребитель МиГ-21
Фото: Военный осведомитель

Обоим пилотам самолета удалось катапультироваться. Причины крушения выясняются.

МиГ-21 — истребитель третьего поколения, разработанный в конце сороковых годов XX века. Это самый распространенный в мире сверхзвуковой самолет. Он может использовать в качестве вооружения пушку, ракеты, реактивные снаряды, бомбы и зажигательные баки.

В Индии разбился истребитель МиГ-21
Фото: Военный осведомитель

На сегодняшний день МиГ-21 уже устарел, но до сих пор состоит на вооружении у полутора десятков стран.

 
 
Ссылка на источник 43
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Учебно-тренировочный истребитель ВВС Индии МиГ-21 потерпел крушение утром в среду при взлете с авиабазы Гвалиор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Hindustan...
 
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