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В Индии разбился истребитель МиГ-21
25.09.2019 10:55 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Учебно-тренировочный истребитель ВВС Индии МиГ-21 потерпел крушение утром в среду при взлете с авиабазы Гвалиор. Об этом
Обоим пилотам самолета удалось катапультироваться. Причины крушения выясняются.
МиГ-21 — истребитель третьего поколения, разработанный в конце сороковых годов XX века. Это самый распространенный в мире сверхзвуковой самолет. Он может использовать в качестве вооружения пушку, ракеты, реактивные снаряды, бомбы и зажигательные баки.
На сегодняшний день МиГ-21 уже устарел, но до сих пор состоит на вооружении у полутора десятков стран.
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Учебно-тренировочный истребитель ВВС Индии МиГ-21 потерпел крушение утром в среду при взлете с авиабазы Гвалиор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Hindustan...
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