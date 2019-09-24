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Экоактивистка Грета Тунберг получила «альтернативную Нобелевскую премию»

25.09.2019 11:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Экологическая активистка Грета Тунберг награждена премией Right Livelyhood Award, которую также называют альтернативной Нобелевской премией, за 2019 год. Награду также получат активистка Аминату Хайдар из Западной Сахары, китайский адвокат Го Цзянмэй и бразилец Дави Копенава. Об этом сообщается на сайте премии.

Экоактивистка Грета Тунберг получила «альтернативную Нобелевскую премию»
Фото: Reuters

«Наградой Грете Тунберг мы чтим одного из самых эффективных лидеров гражданского общества нашего времени и отмечаем способность каждого человека менять ситуацию», — говорится в заявлении фонда.

Напомним, что 24 сентября 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила с трибуны ООН участников климатического саммита в Нью-Йорке в пустозвонстве и бездействии. «Вы со своими пустыми словами украли мое детство и мои мечты!» — заявила она.

Год назад Грета начала одиночные еженедельные акции протеста. Она приходила к зданию шведского парламента с плакатом с надписью «Школьная забастовка за климат». Вскоре ее примеру последовали студенты и школьники во многих странах мира. Таким образом шведская школьница и ее сторонники призывали к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата.

Премию Right Livelihood Award учредил в 1980 году шведский журналист и филателист Якоб фон Укскуль (Jakob von Uexkull), продав свою коллекцию марок. Начиная с 1980 года премию ежегодно вручают в Стокгольме людям, которые активно борются против загрязнения окружающей среды, ядерной угрозы, нарушений прав человека и дискриминации представителей меньшинств.

 
 
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Экологическая активистка Грета Тунберг награждена премией Right Livelyhood Award, которую также называют альтернативной Нобелевской премией, за 2019 год. Награду также...
 
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