|
Украинцы испытали новейшие минометы
25.09.2019 13:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В одной из частей ВС Украины испытали новые мобильные минометы БАРС-8ММК. С таким вооружением украинские военные имеют дело впервые. Процесс учений попал на видео,
Во время приемки военнослужащие проверили тактико-технические характеристики оружия и провели стрельбы.
БАРС-8ММК — это автоматизированная минометная система калибра 120 мм. Она оснащена системой автоматического развертывания, наведения и управления огнем. Информация о поле боя отображается на электронной карте, возможна корректировка огня и контроль эффективности стрельбы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В одной из частей ВС Украины испытали новые мобильные минометы БАРС-8ММК. С таким вооружением украинские военные имеют дело впервые. Процесс учений попал...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)