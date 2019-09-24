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Украинцы испытали новейшие минометы

25.09.2019 13:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В одной из частей ВС Украины испытали новые мобильные минометы БАРС-8ММК. С таким вооружением украинские военные имеют дело впервые. Процесс учений попал на видео, сообщает Ukrainian Military Pages.

Во время приемки военнослужащие проверили тактико-технические характеристики оружия и провели стрельбы.

БАРС-8ММК — это автоматизированная минометная система калибра 120 мм. Она оснащена системой автоматического развертывания, наведения и управления огнем. Информация о поле боя отображается на электронной карте, возможна корректировка огня и контроль эффективности стрельбы.

 
 
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В одной из частей ВС Украины испытали новые мобильные минометы БАРС-8ММК. С таким вооружением украинские военные имеют дело впервые. Процесс учений попал...
 
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