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Известный аналитик рассказал, как будут выглядеть следующие iPhone

25.09.2019 16:06 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Известный инсайдер Минг-Чи Куо рассказал, как будут выглядеть новые модели iPhone 2020 года. Об этом сообщает MacRumors.

Известный аналитик рассказал, как будут выглядеть следующие iPhone
На фото iPhone 4. Фото: pixabay.com

Инсайдер заявил: «в следующем году Apple значительно изменит дизайн флагманских iPhone». По информации аналитика, металлическая рама смартфонов внешне будет напоминать таковую в iPhone 4 и iPhone 4s. В последних эта рама с двух сторон была зажата стеклянными пластинами.

Куо также предполагает, что новый дизайн будущих смартфонов станет одним из основных драйверов их продаж. Второе по значимости нововведение — появление поддержки 5G-сетей. Все это должно увеличить общие поставки смартфонов Apple в 2020 году до 85 миллионов экземпляров в сравнении с 75 миллионами в этом году.

По более ранней информации, в 2020 году Apple представит три смартфона. Диагональ их OLED-экранов составит 5,4, 6,1 и 6,7 дюймов. Кроме того, как минимум две новинки оснастят основными камерами с ToF-сенсорами, которые позволяет аппаратам работать с дополненной реальностью.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Apple:

 
 
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Известный инсайдер Минг-Чи Куо рассказал, как будут выглядеть новые модели iPhone 2020 года. Об этом сообщает MacRumors.
 
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