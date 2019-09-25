Властелины морей или дорогие игрушки. Что вы знаете об авианосцах

Источник материала: IT.Tut.by

Авианосцы уже много десятилетий — символ морской мощи и господства на море. Сильнейший флот мира — американский — основывает свою мощь на авианосных ударных группах. Вторая мировая на море была выиграна во многом авианосцами. Некоторые считают их устаревшими и бесполезными дорогими кораблями — но проверить их «немощность» на практике пока никто не решился. Давайте проверим, что вы знаете об авианосцах.