﻿ Властелины морей или дорогие игрушки. Что вы знаете об авианосцах. 21.by
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Властелины морей или дорогие игрушки. Что вы знаете об авианосцах

26.09.2019 08:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Авианосцы уже много десятилетий — символ морской мощи и господства на море. Сильнейший флот мира — американский — основывает свою мощь на авианосных ударных группах. Вторая мировая на море была выиграна во многом авианосцами. Некоторые считают их устаревшими и бесполезными дорогими кораблями — но проверить их «немощность» на практике пока никто не решился. Давайте проверим, что вы знаете об авианосцах.

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Авианосцы уже много десятилетий — символ морской мощи и господства на море. Сильнейший флот мира — американский — основывает свою мощь на авианосных ударных...
 
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