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Популярные смарт-часы и браслеты Xiaomi среди белорусов

26.09.2019 09:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Каталог смарт-часов и браслетов Xiaomi предлагает пользователям стандартные смарт-часы, фитнес-трекеры и даже детские умные часы с характерной тревожной кнопкой и возможностью отслеживания положения ребенка. Однако самыми популярными моделями от Xiaomi в этом сезоне стали Mi Band 4 и Mi Band 3.

Xiaomi Mi Band 4

Новый, наиболее современный и весьма популярный гаджет, который полюбился пользователям за свои характеристики:

— масса 22,1 грамма;
— водостойкость, которая защищает изделие на глубине до 50 метров;
— емкостный экран с диагональю 0,95 дюйма, разрешение 240×120;
— глубина цвета дисплея 24 бита;
— закаленное стекло для защиты экрана;
— съемный ремень шириной 1,8 см, выполненный из термопластичного полиуретана;
— ремешок совместим с Xiaomi Mi Band 3 и имеет регулируемую длину от 155 до 216 мм;
— оперативная память составляет 0,5 Мб, встроенная память — 16 Мб;
— фитнес-браслет имеет встроенные датчики: акселерометр, гироскоп, пульсометр, датчик приближения;
— поддерживается 5.0 версия Bluetooth;
— навигация GPS отсутствует;
— аккумулятор литиевый, 135 мАч с выключенным NFC, 125 с включенным, поддерживает заряд до 20 дней;
— зарядное устройство — двухконтактный Pogo-Pin, время полной зарядки составляет 2 часа;
— встроенный роторный вибромотор;
— корпус сделан из качественного поликарбоната;
— для работы с телефоном установлено приложение Mi Fit;
— для подключения смартфона требуется операционная система Android 4.4 или iOS 9 и новее.

Рейтинг гаджета — 4.5. Устройство собирает положительные отзывы благодаря хорошему соотношению цены и качества. Оно по праву входит в топ из-за широкого разнообразия функций и качества.

Купить Xiaomi Mi Band 4 можно в интернет-магазинах, размещаемых на площадке KUPI.TUT.BY. Цена фитнес-браслета в этом сезоне установилась в пределах от 93 до 119 рублей.

Xiaomi Mi Band 3

Xiaomi Mi Band 3 — популярная модель прошлого сезона. Однако версия Mi Band 3 немногим уступает 4-й. Единственной значительное отличие Xiaomi Mi Band 3 от 4-го — это стекло. Толщина дисплея немного меньше, поэтому изделие проще повредить.

Технические характеристики гаджета:

— полностью сенсорный дисплей, способный выдержать высокое давление на глубине;
— диагональ экрана составляет 0,78 дюйма, разрешение 240×120;
— на дисплей помещается до 48 символов, а также уведомления, поступающие на привязанный смартфон;
— встроенные датчики отслеживают и предоставляют информацию по ежедневной активности: длительность сна, количество пройденных шагов, сожженные калории и прочее;
— емкостный аккумулятор, которого хватает на 20 дней работы без подключения к зарядному устройству;
— можно настроить браслет на озвучивание уведомлений, напоминание о важных событиях, просмотр прогноза погоды и другой необходимой информации.

Рейтинг 3-й версии Mi Band среди пользователей — 4,5. Ообусловлен небольшой ценой и функциональностью гаджета.

Купить Xiaomi Mi Band 3 можно в интернет-магазинах, размещаемых на площадке KUPI.TUT.BY. Цена на фитнес-браслет в этом сезоне начинается от 52 рублей.

Современные модели смарт-часов и браслетов содержат множество функций, включая измерение пульса и давления, замер количества шагов, пройденных в день, а также продолжительность сна. На площадке KUPI.TUT.BY собраны смарт-часы и фитнес-браслеты от проверенных интернет-магазинов Беларуси. А также цены на модели среди интернет-магазинов, характеристики гаджетов и отзывы пользователей.

 
 
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