Популярные смарт-часы и браслеты Xiaomi среди белорусов

Источник материала: IT.Tut.by

Каталог смарт-часов и браслетов Xiaomi предлагает пользователям стандартные смарт-часы, фитнес-трекеры и даже детские умные часы с характерной тревожной кнопкой и возможностью отслеживания положения ребенка. Однако самыми популярными моделями от Xiaomi в этом сезоне стали Mi Band 4 и Mi Band 3.

Новый, наиболее современный и весьма популярный гаджет, который полюбился пользователям за свои характеристики:

— масса 22,1 грамма;

— водостойкость, которая защищает изделие на глубине до 50 метров;

— емкостный экран с диагональю 0,95 дюйма, разрешение 240×120;

— глубина цвета дисплея 24 бита;

— закаленное стекло для защиты экрана;

— съемный ремень шириной 1,8 см, выполненный из термопластичного полиуретана;

— ремешок совместим с Xiaomi Mi Band 3 и имеет регулируемую длину от 155 до 216 мм;

— оперативная память составляет 0,5 Мб, встроенная память — 16 Мб;

— фитнес-браслет имеет встроенные датчики: акселерометр, гироскоп, пульсометр, датчик приближения;

— поддерживается 5.0 версия Bluetooth;

— навигация GPS отсутствует;

— аккумулятор литиевый, 135 мАч с выключенным NFC, 125 с включенным, поддерживает заряд до 20 дней;

— зарядное устройство — двухконтактный Pogo-Pin, время полной зарядки составляет 2 часа;

— встроенный роторный вибромотор;

— корпус сделан из качественного поликарбоната;

— для работы с телефоном установлено приложение Mi Fit;

— для подключения смартфона требуется операционная система Android 4.4 или iOS 9 и новее.

Рейтинг гаджета — 4.5. Устройство собирает положительные отзывы благодаря хорошему соотношению цены и качества. Оно по праву входит в топ из-за широкого разнообразия функций и качества.

Купить Xiaomi Mi Band 4 можно в интернет-магазинах, размещаемых на площадке KUPI.TUT.BY. Цена фитнес-браслета в этом сезоне установилась в пределах от 93 до 119 рублей.

Xiaomi Mi Band 3 — популярная модель прошлого сезона. Однако версия Mi Band 3 немногим уступает 4-й. Единственной значительное отличие Xiaomi Mi Band 3 от 4-го — это стекло. Толщина дисплея немного меньше, поэтому изделие проще повредить.

Технические характеристики гаджета:

— полностью сенсорный дисплей, способный выдержать высокое давление на глубине;

— диагональ экрана составляет 0,78 дюйма, разрешение 240×120;

— на дисплей помещается до 48 символов, а также уведомления, поступающие на привязанный смартфон;

— встроенные датчики отслеживают и предоставляют информацию по ежедневной активности: длительность сна, количество пройденных шагов, сожженные калории и прочее;

— емкостный аккумулятор, которого хватает на 20 дней работы без подключения к зарядному устройству;

— можно настроить браслет на озвучивание уведомлений, напоминание о важных событиях, просмотр прогноза погоды и другой необходимой информации.

Рейтинг 3-й версии Mi Band среди пользователей — 4,5. Ообусловлен небольшой ценой и функциональностью гаджета.

Купить Xiaomi Mi Band 3 можно в интернет-магазинах, размещаемых на площадке KUPI.TUT.BY. Цена на фитнес-браслет в этом сезоне начинается от 52 рублей.

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