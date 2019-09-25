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Собираем компьютер за 1000 долларов, чтобы «не париться» еще пару лет

26.09.2019 10:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Осень — сезон выхода новых ААА-игр от известных разработчиков. Справиться с ними смогут не все ПК, особенно если «железо» не обновлялось несколько лет. Мы решили проверить, в какую сумму сегодня встанет сборка современного игрового компьютера, производительности которому хватит на пару лет вперед.

Собираем компьютер за 1000 долларов, чтобы «не париться» еще пару лет
Изображение использовано в качестве иллюстрации

Сразу отметим: для запуска современных игр на высоких настройках графики в разрешении 4K понадобится ПК стоимостью минимум в несколько тысяч долларов.

Вряд ли большинство белорусов захотят тратить такие деньги на компьютер, так что мы ориентировались на цену в плюс-минус тысячу долларов. Конфигурации такой стоимости точно хватит для запуска игр на высоких/максимальных параметрах в разрешении Full HD и средне-высоких в QHD.

Процессор: Intel Core i5-9500F или AMD Ryzen 5 3600

Выбирать будем из моделей среднего эшелона — AMD Ryzen 5 3600 и Intel Core i5-9500F. Более производительные Core i7 и Ryzen 7 стоят ощутимо больше. Но для наших целей — игр — особенно связке с видеокартами среднего уровня вполне хватит и названных выше моделей.

«На бумаге» более производительным выглядит AMD Ryzen 5 3600, ведь, несмотря на шесть ядер, он может работать в 12-поточном режиме. Intel Core i5-9500F такой особенностью не обладает. Впрочем, в реальной жизни оба процессора, во всяком случае в играх, оказываются очень похожи по производительности. В зависимости от конкретной игры при использовании одинаковой видеокарты fps будет варьироваться в пределах нескольких кадров.

Как альтернативу Intel Core i5-9500F можно рассмотреть разве что ее младшую версию Core i5-9400F. Но под нагрузкой разница в максимальных частотах между ними может достигать 300 МГц. С учетом того, что вручную разогнать оба этих процессора не получится, разница выглядит довольно существенной.

 

Материнская плата: на чипсете AMD B450 или Intel Z370

Выбирать самые простые модели материнских плат, которые поддерживают названные выше процессоры, не стоит. В случае с Intel лучше остановиться на «материнках» на чипсете Z370, которые стоят дороже в сравнении с моделями на чипсете из серий B или H.

Но тут возникает вопрос: зачем тратиться на дорогую плату с чипсетом Z370, поддерживающей разгон процессора, если наш Intel Core i5-9500F такой функцией похвастаться не может? Во-первых, так мы оставляем задел на будущий апгрейд системы (например, Intel Core i7 или Core i9). А во-вторых, усилить Core i5-9500F получится с помощью более быстрой оперативной памяти, поддержка которой есть не на всех материнских платах начального уровня.

Ниже — несколько материнских плат на Z370, которые хорошо подойдут для нашей системы:

В случае с AMD ситуация немного проще. Хорошим выбором станут материнские платы на чипсете AMD 450. Вот несколько таких плат:

 

Оперативная память: не менее 16 ГБ

Сегодня игры спокойно занимают больше 8−8,5 ГБ оперативной памяти, так что менее 16 ГБ устанавливать в современную систему особого смысла нет. Частота «оперативки», пускай и незначительно, также может влиять на конечный fps. Так что рекомендуем выбирать модели с частотой от 3200 МГц:

 

Накопители: только SSD

Давайте честно: время «классических» HDD-дисков подошло к концу. Они медленные и довольно шумные. К тому же, разница в цене между HDD-дисками и современными SSD-накопителями уже не на столько велика, чтобы останавливаться на морально устаревших HDD.

Объем SSD-накопителя каждый выберет для себя сам. Но с учетом того, что сегодня мультимедийный контент постоянно доступен в онлайн-режиме, особого смысла в покупке терабайтных дисков нет. К тому же при необходимости их всегда можно будет докупить отдельно. В общем, ориентироваться стоит на модели от 480 ГБ и выше.

Вот некоторые из них:

 

Кулер, блок питания и корпус

Начнем с процессорного кулера. Конечно, можно остановиться на красивых и довольно эффективных решениях с водяным охлаждением. Но конкретно в нашей сборке «водянка» может быть избыточна, особенно учитывая, что выбранные нами процессоры разогнать вручную вряд ли получится. Так что остановимся на воздушной системе охлаждения вроде этих:

С блоком питания ситуация схожа. Нам подойдет с практически любой мощностью от 600 Вт и выше. Советуем останавливаться на моделях с КПД не менее 80% (бронзовый сертификат). Несколько таких блоков питания:

Огромные корпуса для нашей сборки вряд ли пригодятся, так что выберем что-нибудь формата Midi-Tower:

 

Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 или NVIDIA GeForce RTX 2060 Super

Видеокарта — центральный элемент в игровом компьютере. Именно она отвечает за то, с каким показателем fps удастся запустить современные проекты.

Один из самых оптимальных вариантов — AMD Radeon RX 5700 с 8 ГБ собственной памяти. В тестах известного ресурса 3DNews она оказалась примерно на 7% быстрее, чем NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 ГБ).

Правда, без недостатков не обошлось. Например, сейчас купить AMD Radeon RX 5700, скорее всего, выйдет только в референсном дизайне с системой охлаждения в виде турбины. Из-за последней видеокарта достаточно сильно шумит и нагревается.

Альтернативный вариант — NVIDIA GeForce RTX 2060 серии Super (8 ГБ). Впрочем, она стоит дороже, и в большинстве тестов показывает схожие или даже чуть худшие результаты в сравнении с конкурентом от AMD:

 
 
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Осень — сезон выхода новых ААА-игр от известных разработчиков. Справиться с ними смогут не все ПК,
 
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