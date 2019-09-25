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Трамп похож на Сталина, а Бузова на Джей Ло: в соцсетях сравнивают себя со знаменитостями

26.09.2019 11:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В соцсетях набирает популярность новая функция в фоторедакторе Gradient: она позволяет по селфи определить, на какую знаменитость похож человек. Результаты получаются не очень правдоподобными, но смешными.

Нейросеть анализирует черты лица пользователя и с помощью базы подбирает похожее лицо знаменитости. В App Store функция описывается как дополнение к фоторедактору: «Представляем нашу новую РАЗВЛЕКАТЕЛЬНУЮ функцию — самая точная в мире технология поиска похожих личностей! Узнай, кто из исторических личностей или селебрити имеет с тобой общие черты, и поделись невероятным результатом с друзьями в виде Сториз или Поста!» (орфография и пунктуация сохранены).

Не будеv утверждать, что нейросеть всегда права. Но результаты получаются забавные. Вот несколько примеров из Twitter и Instagram как знаменитостей, так и обычных людей.

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