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Россия начала выпускать аналоги американской винтовки AR-15

26.09.2019 11:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Российская компания ORSIS (латинизированная слоговая аббревиатура от словосочетания «ОРужейные СИСтемы») начала серийный выпуск винтовки ORSIS-AR15J, являющейся аналогом популярной американской полуавтоматической AR-15, пишет Lenta.ru, ссылаясь на РИА Новости.

Россия начала выпускать аналоги американской винтовки AR-15
Фото: forum.guns.ru

«Компания ORSIS запустила серийный выпуск полуавтоматических винтовок ORSIS-AR15J. Ранее мы собирали подобные винтовки из американских комплектующих. Сейчас компания наладила собственный выпуск, независимый от поставок комплектующих из США», — сказал собеседник агентства.

Представитель российской компании добавил, что ORSIS-AR15J является аналогом полуавтоматической винтовки AR-15 под патрон 5,56 на 45 миллиметров. Главным отличием первой от второй называются стволы производства ORSIS, которые, как уверяют в компании, значительно повышают точность и ресурс винтовки российского производства.

 
 
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Российская компания ORSIS (латинизированная слоговая аббревиатура от словосочетания «ОРужейные СИСтемы») начала серийный выпуск винтовки ORSIS-AR15J, являющейся...
 
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