Россия начала выпускать аналоги американской винтовки AR-15

Источник материала: IT.Tut.by

Российская компания ORSIS (латинизированная слоговая аббревиатура от словосочетания «ОРужейные СИСтемы») начала серийный выпуск винтовки ORSIS-AR15J, являющейся аналогом популярной американской полуавтоматической AR-15, пишет Lenta.ru, ссылаясь на РИА Новости .



Фото: forum.guns.ru

«Компания ORSIS запустила серийный выпуск полуавтоматических винтовок ORSIS-AR15J. Ранее мы собирали подобные винтовки из американских комплектующих. Сейчас компания наладила собственный выпуск, независимый от поставок комплектующих из США», — сказал собеседник агентства.

Представитель российской компании добавил, что ORSIS-AR15J является аналогом полуавтоматической винтовки AR-15 под патрон 5,56 на 45 миллиметров. Главным отличием первой от второй называются стволы производства ORSIS, которые, как уверяют в компании, значительно повышают точность и ресурс винтовки российского производства.