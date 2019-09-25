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Сибирская язва, паспорта и Кузькина мать. Что демонстрировали политики на заседаниях ООН

26.09.2019 14:22 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в ООН 25 сентября продемонстрировал собравшимся крупнокалиберную 12,7-миллиметровую пулю, которой, по его словам, убили на Донбассе солиста Парижской национальной оперы, украинца Василия Слепака. Зеленский сказал, что пуля стоит 10 долларов, и, к сожалению, это и есть сегодня цена человеческой жизни. 42.TUT.BY вспоминает, какие еще инциденты с упоминанием или последствиями применения оружия имели место в ООН.

2003 год. Колин Пауэлл и сибирская язва в пробирке

5 февраля 2003 года госсекретарь США Колин Пауэлл произнес яркую речь о том, что Ирак скрывает информацию о наличии оружия массового поражения. Рассказывая о том, что «менее чем чайная ложка сухой сибирской язвы привела к закрытию Сената США осенью 2001 года», политик внезапно достал пробирку с белым порошком и показал собранию. С тех пор в массовом сознании прочно укрепился стереотип о том, что «Пауэлл принес сибирскую язву в ООН».

Скорее всего, пробирка была продемонстрирована госсекретарем просто для того, чтобы показать, какое количество спор сибирской язвы попало в Сенат. А внутри мог быть любой белый порошок, совершенно необязательно биологическое оружие. Однако в памяти все осталось именно так.

Кстати, если в руках у Пауэлла действительно была пробирка со спорами болезни, то, открыв ее, госсекретарь реально мог бы натворить дел — при вдыхании вещества люди с большой вероятностью заболели бы.

2012 год. Биньямин Нетаньяху и схема ядерной бомбы

Сибирская язва, паспорта и Кузькина мать. Что демонстрировали политики на заседаниях ООН

В сентябре 2012 года премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время своего выступления сильно озаботился ядерной программой Ирана. А чтобы убедить всех в серьезности ситуации, политик занялся визуализацией угрозы. И предъявил плакат, на котором была схематически нарисована иранская ядерная программа.

По сути, на листе изображена обычная стилизованная бомба с горящим бикфордовым шнуром и с красной чертой в верхней части. По словам Нетаньяху, ядерная программа Ирана уже близка к завершению, и уже к середине 2013 года у страны будет достаточно урана для полноценной атомной бомбы. А красная черта — это стадия, на которой эту программу любой ценой нужно прекратить.

Неизвестно, насколько довольно примитивный рисунок повлиял на общественность. Но в 2013 году нужное количество урана у Ирана не появилось. И в 2014 тоже. А в 2015 году исламская республика договорилась с «Группой 5+1» о закрытии программы в обмен на отмену санкций. Однако сейчас, судя по всему, ядерная конфронтация начинается вновь.

2017 год. Петр Порошенко, паспорта и дверь автобуса

Сибирская язва, паспорта и Кузькина мать. Что демонстрировали политики на заседаниях ООН
Фото: Reuters

20 сентября 2017 года, выступая в Совете безопасности ООН, тогдашний президент Украины Петр Порошенко показал несколько российских паспортов. И заявил, что они принадлежат российским офицерам, взятым в плен на Донбассе. Украинский президент попросил тогда ввести в регион миротворцев, чтобы восстановить справедливость. Показ паспортов впечатления не произвел, и миротворческие силы на Донбасс так и не попали. Действительно ли документы принадлежали российским военным, так и не выяснилось.

Кстати, это был не первый случай, когда Порошенко привозил на международные встречи (правда, не в формате ООН) «эхо войны». В январе 2015 года на форуме в швейцарском Давосе он принес фрагмент пробитой двери автобуса и рассказал, что это часть транспортного средства, которое было ранее обстреляно под Волновахой. Порошенко заявил, что это «символ терроризма».

Бонус. Хрущев, ботинок и Kuzma’s Mother

Сибирская язва, паспорта и Кузькина мать. Что демонстрировали политики на заседаниях ООН
Вот так Хрущев на трибуне не делал, это известный фейк. Фото: wikipedia.org

Самым, безусловно, известным случаем странного поведения в ООН является чрезвычайно мифологизированная история о том, как в октябре 1960 года персек (не генсек!) ЦК КПСС Никита Хрущев стучал по трибуне снятым с ноги ботинком и угрожал показать всему миру «кузькину мать» (термоядерную бомбу).

Правды в ней не очень много, но инцидент с ботинком частично верен. Современники свидетельствуют, что во время выступления одного из докладчиков Хрущев либо снял туфлю с ноги и несколько раз стукнул ей по столу (но не по трибуне), либо туфля слетела с его ноги ранее, потом охрана принесла ее, и советский лидер несколько раз ударил ей по столу, выражая несогласие с докладчиком. В любом случае, для Генассамблеи ООН это было в высшей степени странное поведение, благодаря чему инцидент запомнился на десятилетия и оброс мифами.

А «Кузькина мать» в тот день не упоминалась вообще — это выражение с более ранней встречи Хрущева и вице-президента США Ричарда Никсона в Москве, когда персек заявил: «В нашем распоряжении имеются средства, которые будут иметь для вас тяжелые последствия. Мы вам покажем кузькину мать». Переводчик на этом месте якобы замялся, не зная, как переводить, и в итоге на английский язык выражение было переведено буквально — Kuzma’s Mother.

 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в ООН 25 сентября продемонстрировал собравшимся крупнокалиберную 12,7-миллиметровую пулю, которой,...
 
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