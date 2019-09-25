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Корейцы закончили разрабатывать дизайн своего нового истребителя

26.09.2019 17:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Проект перспективного южнокорейского истребителя KF-X был закончен, его дизайн утвержден, и через два года будет готов прототип. Об этом сообщает defenseworld.net.

Корейцы закончили разрабатывать дизайн своего нового истребителя
Источник: defenseworld.net

Стоимость проекта составила 8,8 триллиона вон (7,3 миллиарда долларов), он стартовал в январе 2016 года. Новые истребители должны заменить до сих пор стоящие на вооружение в стране F-4 (времен Вьетнамской войны) и F-5.

Новый самолет будет относиться к поколению 4+, его разрабатывают в коллаборации Южная Корея и Индонезия. Всего планируется построить 168 истребителей, из них Сеул получит 120, а Джакарта 48. Самолет будет обладать стелс-технологиями (но не в объеме полноценных истребителей пятого поколения), иметь усовершенствованную авионику и возможность заправляться в воздухе.

Окончание работ над KF-X запланировано на 2026 год.

 
 
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Проект перспективного южнокорейского истребителя KF-X был закончен, его дизайн утвержден, и через два года будет готов прототип. Об этом сообщает defenseworld.net.
 
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