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США отправили в Англию легендарный самолет Dragon Lady
26.09.2019 17:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Командование ВВС США отправило высотный всепогодный самолет-разведчик U-2 Dragon Lady на базу Королевских военно-воздушных сил в Фэрфорде, Англия. Об этом
Самолет-шпион U-2 — один из самых известных и заслуженных военных самолетов США, появившийся еще в 1950-х годах. Он может вести разведку с огромных высот, поднимаясь более чем на 20 километров. На вооружении США он состоит более полувека, подобно ветерану B-52. Разведчик использовался и в годы холодной войны, и после нее в Афганистане и Ираке.
Самолет неоднократно модернизировался — последняя версия, U-2S, начала поступать в войска в 2012 году.
U-2 способен вести разведку с помощью радиолокации, инфракрасных и электрооптических приборов.
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Командование ВВС США отправило высотный всепогодный самолет-разведчик U-2 Dragon Lady на базу Королевских военно-воздушных сил в Фэрфорде, Англия. Об этом пишет...
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