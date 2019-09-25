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В Беларуси сертифицировали первый 5G-смартфон
26.09.2019 20:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
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Устройство входит в прошлогоднюю флагманскую линейку производителя и оснащается экраном на 7,2 дюйма с разрешением Full HD+, тройной основной камерой (40 Мп + 20 Мп + 8 Мп), фронтальным фотомодулем на 24 Мп, а также процессором Kirin 980. Объем аккумулятора при этом составляет 4200 мАч.
Когда именно гаджет поступит в продажу на нашем рынке, пока не сообщается. Точной цены устройства для Беларуси также не известно. Впрочем, в других странах за устройство просят порядка 900 евро.
Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Huawei:
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