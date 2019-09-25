В Беларуси сертифицировали первый 5G-смартфон

Источник материала: IT.Tut.by

На сайте единого реестра нотификаций Евразийской экономической комиссии появился первый смартфон компании Huawei с поддержкой 5G-сетей — Mate 20 X 5G. Этот гаджет сертифицирован для будущих продаж в Беларуси.



Фото: AndroidPIT

Устройство входит в прошлогоднюю флагманскую линейку производителя и оснащается экраном на 7,2 дюйма с разрешением Full HD+, тройной основной камерой (40 Мп + 20 Мп + 8 Мп), фронтальным фотомодулем на 24 Мп, а также процессором Kirin 980. Объем аккумулятора при этом составляет 4200 мАч.

Когда именно гаджет поступит в продажу на нашем рынке, пока не сообщается. Точной цены устройства для Беларуси также не известно. Впрочем, в других странах за устройство просят порядка 900 евро.

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