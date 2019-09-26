В Калифорнии нашли трехполых червей, неуязвимых к действию мышьяка

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Американские натуралисты обнаружили в калифорнийском озере Моно восемь видов необычных червей. У них три пола, они вынашивают детенышей в утробе и могут жить при запредельно высоких концентрациях мышьяка. Их описание опубликовано на страницах научного журнала Current Biology, пишет ТАСС.



Фото: Caltech

«Нам еще предстоит понять, как эти живые существа, состоящие всего из тысячи клеток, научились жить в столь агрессивных условиях. Эти исследования важны и с точки зрения развития биотехнологий. К примеру, один из новых солнцезащитных кремов был создан благодаря водорослям и бактериям-эктремофилам», — сказал один из авторов работы, Пэй-ин Ши из Калифорнийского технологического института в Пасадене (США).

Калифорнийское озеро Моно давно привлекает внимание ученых своим необычным химическим составом. Его воды богаты солью, щелочами и соединениями мышьяка, из-за чего в них фактически никто не живет, за исключением водорослей и «инопланетных» бактерий, героев знаменитого научного скандала о «мышьяковой жизни», а также двух видов беспозвоночных животных — рачков Artemia monica и личинок мух Ephydra hians.

Биологи давно изучают обитателей этого водоема в надежде понять механизмы, которые помогают им выживать в столь экстремальных условиях, и выяснить, могут ли аналогичные микробы и многоклеточные существа обитать на Марсе и других потенциально обитаемых планетах.

Пэй-ин Ши и его коллеги резко расширили число обитателей озера Моно, проводя своеобразную перепись среди червей-нематод, живущих на юге Калифорнии. Эти беспозвоночные существа присутствуют на всех континентах и фактически во всех климатических поясах. Это натолкнуло натуралистов на мысль, что нематоды могут жить и у берегов самого негостеприимного водоема Северной Америки.

Секреты выживания

Оказалось, что в почве на дне озера обитает сразу восемь видов нематод. Часть из них питается «мышьяковыми» бактериями, а другие паразитируют на червях. При этом все эти черви относятся к числу трехполых живых существ — среди них присутствуют как самки и самцы, так и гермафродиты, которые могут самостоятельно продолжать род без участия партнера или спариваться с любой другой особью.

Эти нематоды, как показали первые опыты, обладают несколькими уникальными чертами, которые необычны даже для обитателей озера Моно. С одной стороны, они спокойно живут в среде, где концентрация мышьяка выше нормы в несколько тысяч раз, что характерно для «инопланетных» бактерий GFAJ-1 и других представителей флоры и фауны этого водоема.

При этом эти черви могут жить и размножаться в нормальной «земной» среде, что не свойственно для животных-экстремофилов. Вдобавок их родичи из других уголков планеты тоже оказались очень стойкими к действию мышьяка, несмотря на то, что они крайне редко контактировали с его соединениями.

По мнению ученых, это говорит о том, что калифорнийские нематоды не просто приспособились к жизни в мышьяковой воде озера, а приобрели стойкость к действию широкого спектра раздражителей. Изучение их ДНК, как надеются Пэй-ин Ши и его коллеги, поможет создать препараты, очищающие организм от мышьяка или удаляющие его из питьевой воды.