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В Норвегии разработали новую систему ручных гранат. Они могут менять свою мощность

27.09.2019 10:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Норвежский оборонный подрядчик Nammo представил новую систему ручных гранат Mark 21. Такие боеприпасы можно легко соединять между собой, повышая их мощность. Такая система пригодится солдатам в атаке против позиций противника, позволяя применять против врага мощные фугасы с минимальной возможностью дружественного огня. Об этом пишет Popular Mechanics.

В Норвегии разработали новую систему ручных гранат. Они могут менять свою мощность
Изображение: Jean-Louis Dubois / wikipedia.org

Два основных типа гранат сегодня — оборонительные и наступательные. Оборонительные используются на подготовленной местности с известным расположением дружественных сил и невысоким шансом попадания по своим. Они дают множество осколков, разлетающихся на большое расстояние. Наступательные гранаты нужны для того чтобы подавить оборону противника — для них первично фугасное, а не осколочное действие, так как высок шанс, что в радиусе разлета осколков могут оказаться дружественные бойцы.

Считается, что сегодня американские морпехи по факту не имеют наступательной гранаты, используя в атаке оборонительные — это дает высокий шанс ранить или убить своих. Nammo взялась исправить этот недочет, создав «составные» наступательные гранаты. Их боеприпас специально рассчитан на использование в бункерах, зданиях или траншеях. Гранаты могут скрепляться между собой по три, при этом они используют один взрыватель. Вместе три Mark 21 содержат не менее 400 граммов взрывчатки, что, по мнению создателей, достаточно для подавления вражеской обороны.

 
 
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Норвежский оборонный подрядчик Nammo представил новую систему ручных гранат Mark 21. Такие боеприпасы можно легко соединять между собой, повышая их мощность. Такая...
 
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