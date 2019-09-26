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В Литве стартовали продажи iPhone 11. За смартфонами в очереди заметили белорусов

27.09.2019 12:07 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

27 сентября в Литве начались официальные продажи новых топовых смартфонов компании Apple — iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Купить устройства в соседней стране решили и белорусы, пишет ресурс delfi.lt.

В Литве стартовали продажи iPhone 11. За смартфонами в очереди заметили белорусов
Фото: engadget

По информации издания, очередь в один из официальных магазинов с техникой Apple в Вильнюсе (iDeal) начала образовываться еще вечером четверга, люди простояли в ней до открытия магазина. Кроме жителей Литвы журналисты ресурса заметили в ней и «множество граждан Беларуси, которые приехали купить телефоны, которых в стране еще нет».

Официальные цены и дата старта продаж смартфонов в Беларуси пока не объявлены. В Литве за iPhone 11 (64, 128 и 256 ГБ) просят 829, 879 или 999 евро. Старший iPhone 11 Pro с таким же объемом памяти оценивается в 1179, 1349 и 1579 евро. Увеличенный iPhone 11 Pro Max стоит 1279, 1449 и 1679 евро.

Впрочем, смартфоны в Минске можно купить в интернет-магазинах. Младший iPhone 11 (64 ГБ) стоит около 2240 рублей (985 евро), iPhone 11 Pro — от 3190 рублей (1405 евро), iPhone 11 Pro Max — от 3490 рублей (1537 евро). Но при покупке в Сети вы, скорее всего, не сможете рассчитывать на официальную гарантию на устройства.

Напомним: iPhone 11 и iPhone 11 Pro оснащаются системой разблокировки по лицу Face ID, процессором Apple A13 Bionic, батареями увеличенной емкости, а также сдвоенными и строенными фотомодулями.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Apple:

 
Теги: Минск
 
 
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27 сентября в Литве начались официальные продажи новых топовых смартфонов компании Apple — iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Купить устройства в соседней стране решили и белорусы,...
 
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