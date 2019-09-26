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Редкий случай: у жительницы США нашли болезнь крови, вызванную холодом

27.09.2019 13:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

У пожилой американки по всему телу начала распространяться необычная пурпурная сыпь в форме паутины. Оказалось, что все дело в вызванной холодной погодой иммунном заболевании. Об этом пишет Lice Science.

Редкий случай: у жительницы США нашли болезнь крови, вызванную холодом
Фото: pixabay.com

Пострадавшей женщине 70 лет. Она живет в северной части штата Нью-Йорк, известном сильными заморозками. В какой-то американка начала чувствовать сильное головокружение, по всему телу женщины пошла необычная пурпурная сыпь. Женщина сразу же обратилась к медикам.

Врачи предположили, что пациентка страдает от ретикулярной асфиксии — состояния, при котором на поверхности кожи появляется пурпурный сосудистый рисунок. Как правило, причиной подобному служит разбухание мелких кровеносных сосудов вследствие непроходимости капилляров из-за образования мелких тромбов.

Но ситуация оказалась куда более серьезной. Анализ крови пациентки показал: ее состояние вызвано редким заболеванием, при котором иммунная система начинает разрушать эритроциты (красные кровеносные тельца, переносящие кислород по телу). Другими словами: эритроциты в крови пациентки по какой-то причине начали слипаться. Медики поставили диагноз: холодовая агглютининовая болезнь (ХАБ, или синдром холодовой агглютинации).

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Редкий случай: у жительницы США нашли болезнь крови, вызванную холодом

Как правило, антитела в крови уничтожают «вторгающиеся» в организм патогены вроде вирусов или вредоносных бактерий. Но у людей, страдающих от ХАБ, низкие температуры (как в местности, в которой живет пациентка) могут вызывать «сплетение» этих антител с эритроцитами. Из-за этого организм перестает получать необходимое количество кислорода.

После курса лечения американке стало легче — количество эритроцитов в ее крови за неделю удалось увеличить более, чем в два раза.

 
 
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У пожилой американки по всему телу начала распространяться необычная пурпурная сыпь в форме паутины. Оказалось, что все дело в вызванной холодной погодой...
 
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