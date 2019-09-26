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Президент Беларуси вновь заявил, что готов ввести миротворцев на Донбасс. Возможно ли это?
27.09.2019 16:29 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Александр Лукашенко
Хватит ли у Беларуси миротворцев, чтобы перекрыть этот участок границы?
Вряд ли. Миротворцами является не вся армия Республики Беларусь — их
Времена изменились, появились
Что нужно, чтобы отправить белорусских миротворцев на Донбасс?
Ситуации «если будет согласие двух сторон», как сказал Лукашенко, недостаточно. Для начала
В случае, если этого не произойдет, Генассамблея ООН должна утвердить бюджет операции, а Департамент операций по поддержанию мира и Департамент полевой поддержки займутся определением, какие именно кадры нужны для миротворческого контингента. Командующий операцией также будет назначен по линии ООН. Согласие Украины, несмотря на то, что с 2017 года она не является членом Совбеза ООН, тоже нужно — миротворцы вводятся на ее территорию. Согласие России, таким образом, требуется только на уровне Совета безопасности Организации объединенных наций.
Помимо уровня ООН, существует и уровень Минских соглашений по Донбассу, существующих с 2015 года. В них участие белорусских миротворцев вообще никак не прописано — об этом уже
А если все смогут договориться, кем, кроме миротворцев, можно будет перекрыть российско-украинскую границу?
На этот вопрос мы попросили ответить военного эксперта Андрея Поротникова.
К перспективе перекрыть белорусскими миротворческими силами четырехсоткилометровую границу он отнесся скептически. Как пояснил эксперт, миротворцы — не обычные солдаты, которых можно набрать из других частей. Каждый такой военнослужащий должен пройти подготовку по ряду дисциплин — психологическую, юридическую, языковую. При этом вопрос, готов ли он к операции на чужой территории, будет решаться не национальным правительством, а специалистами по линии ООН. Например, если солдат отлично знает язык и по специальности юрист-международник, его можно очень быстро аттестовать как миротворца. Дело только за тем, чтобы найти достаточное количество таких специалистов в стране.
По оценке Андрея Поротникова, 400 километров границы придется прикрывать не менее чем четырьмя тысячами миротворческого контингента. Территория Донбасса — степь без каких-либо значимых естественных препятствий. Инфраструктуры на границе с Россией практически нет. Более того, нужным оборудованием тоже надо уметь пользоваться — и, опять-таки, здесь нужны специалисты.
«Это минимум 4000 человек, и мы их не соберем никогда и ни при каких условиях», — отметил Андрей Поротников.
Даже если иметь в армии и силовых структурах столько человек для, например, немедленного реагирования на военную угрозу, нельзя считать, что все они готовы выполнять миротворческую миссию в другой стране. В случае, если на Донбасс войдет белорусский контингент, ему предстоит не только «развести стороны», но и поддерживать порядок, прикрывать границу, налаживать систему государственного управления — это крайне сложный процесс.
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Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова закрыть 400-километровый участок российско-украинской границы, не контролируемый Киевом. «Хоть для меня это...
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