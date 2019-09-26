Президент Беларуси вновь заявил, что готов ввести миротворцев на Донбасс. Возможно ли это?

Источник материала: IT.Tut.by

Александр Лукашенко заявил , что Беларусь готова закрыть 400-километровый участок российско-украинской границы, не контролируемый Киевом. «Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон», — сказал президент во время интервью украинским журналистам. 42.TUT.BY разобрался, возможно ли это, и если да, то как именно.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: arhano.ru

Хватит ли у Беларуси миротворцев, чтобы перекрыть этот участок границы?

Вряд ли. Миротворцами является не вся армия Республики Беларусь — их в стране всего сто человек : миротворческая рота в составе 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. То есть, на одного миротворца приходится по 4 километра границы — этого явно недостаточно (хотя сколько нужно личного состава для контроля границ, зависит от многих факторов, начиная от рельефа, заканчивая поведением соседей по ту сторону кордона). Так, в СССР на километр границы приходилось до четырех пограничников.

Времена изменились, появились новые системы обнаружения , возросла мобильность, и сегодня на пограничную заставу (30−50 человек) может приходиться 30-километровый участок — то есть плотность составляет уже 1−1,5 человека на километр. Тем не менее, маловероятно, чтобы стало возможным отряжать на прикрытие границы в 16 раз меньше личного состава, чем раньше — при этом не «профессиональных» пограничников.

Что нужно, чтобы отправить белорусских миротворцев на Донбасс?

Ситуации «если будет согласие двух сторон», как сказал Лукашенко, недостаточно. Для начала потребуется санкция Совета безопасности ООН. В него входят 15 стран, пять из которых обладают правом вето. Если России, Великобритании, Франции, Китаю или США что-то не понравится, они могут на этом этапе запретить операцию.

В случае, если этого не произойдет, Генассамблея ООН должна утвердить бюджет операции, а Департамент операций по поддержанию мира и Департамент полевой поддержки займутся определением, какие именно кадры нужны для миротворческого контингента. Командующий операцией также будет назначен по линии ООН. Согласие Украины, несмотря на то, что с 2017 года она не является членом Совбеза ООН, тоже нужно — миротворцы вводятся на ее территорию. Согласие России, таким образом, требуется только на уровне Совета безопасности Организации объединенных наций.

Помимо уровня ООН, существует и уровень Минских соглашений по Донбассу, существующих с 2015 года. В них участие белорусских миротворцев вообще никак не прописано — об этом уже успел напомнить пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Впрочем, в свое время Путин уже предлагал ввод миротворцев ООН на территорию Донбасса — но не для перекрытия границы с Россией, а для того, чтобы поставить их между ВСУ и формированиями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Поэтому то, что Россия пойдет на предложение Лукашенко, маловероятно.

А если все смогут договориться, кем, кроме миротворцев, можно будет перекрыть российско-украинскую границу?

На этот вопрос мы попросили ответить военного эксперта Андрея Поротникова.

К перспективе перекрыть белорусскими миротворческими силами четырехсоткилометровую границу он отнесся скептически. Как пояснил эксперт, миротворцы — не обычные солдаты, которых можно набрать из других частей. Каждый такой военнослужащий должен пройти подготовку по ряду дисциплин — психологическую, юридическую, языковую. При этом вопрос, готов ли он к операции на чужой территории, будет решаться не национальным правительством, а специалистами по линии ООН. Например, если солдат отлично знает язык и по специальности юрист-международник, его можно очень быстро аттестовать как миротворца. Дело только за тем, чтобы найти достаточное количество таких специалистов в стране.

По оценке Андрея Поротникова, 400 километров границы придется прикрывать не менее чем четырьмя тысячами миротворческого контингента. Территория Донбасса — степь без каких-либо значимых естественных препятствий. Инфраструктуры на границе с Россией практически нет. Более того, нужным оборудованием тоже надо уметь пользоваться — и, опять-таки, здесь нужны специалисты.

«Это минимум 4000 человек, и мы их не соберем никогда и ни при каких условиях», — отметил Андрей Поротников.

Даже если иметь в армии и силовых структурах столько человек для, например, немедленного реагирования на военную угрозу, нельзя считать, что все они готовы выполнять миротворческую миссию в другой стране. В случае, если на Донбасс войдет белорусский контингент, ему предстоит не только «развести стороны», но и поддерживать порядок, прикрывать границу, налаживать систему государственного управления — это крайне сложный процесс.