Вот сколько будет стоить новый «народный» смартфон Xiaomi в Беларуси

Источник материала: IT.Tut.by

В конце августа компания Xiaomi представила новые смартфоны среднего класса — Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro. Узнали, за сколько будет продаваться последний в Беларуси.



Скриншот видео с YouTube-канала Andro-news.com

По информации 42.TUT.BY, Xiaomi Redmi Note 8 Pro первое время можно будет купить в Беларуси в сером и белом цветах корпуса в модификации с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. За такую версию попросят 729 рублей (около 320 евро). В Европе гаджет при этом стоит 249 евро, в Китае — 179 евро.

Точная дата старта продаж пока не известна, но предположим, что смартфон станет доступен у нас в первой половине октября.

Напомним: Xiaomi Redmi Note 8 Pro оснащается экраном на 6,53 дюйма с разрешением Full HD+, процессором MediaTek Helio G90T, а также аккумулятором емкостью в 4500 мА·ч. В устройство встроили жидкостную систему охлаждения, а также поддержку 18-ваттной ускоренной зарядки. В наличии и сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Основная камера — четверная. Разрешение первого модуля — 64 Мп, второго, суперширокогоульного, — 8 Мп, третьего, для макросъемки, — на 2 Мп, четвертого, для определения глубины объектов в кадре, — на 2 Мп. Фронтальный модуль — 20-мегапиксельный.

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