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В Бутане потерпел катастрофу индийский военный вертолет: два пилота погибли
27.09.2019 17:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Индийский многоцелевой вертолет Cheetah учебной группы ВВС Индии разбился в Бутане. Крушение произошло сегодня около 13.00 по местному времени. Два пилота погибли,
По словам пресс-секретаря индийских Вооруженных сил полковника Амана Ананда, вертолет находился около города Йонгфулла, когда пропал из виду и перестал отвечать по рации. На момент катастрофы аппарат совершал дежурный полет. На борту были два пилота — один из Индии и один из Бутана. Судя по всему, вертолет врезался в гору. Его обломки уже обнаружены.
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Многоцелевой вертолет Cheetah представляет собой лицензионную модификацию французского Aerospatiale SA 315B Lama. Машина способна развивать скорость до 210 километров в час и совершать полеты на расстояние до 520 километров. Вертолет предназначен для перевозки четырех пассажиров или 1,1 тонны грузов.
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Индийский многоцелевой вертолет Cheetah учебной группы ВВС Индии разбился в Бутане. Крушение произошло сегодня около 13.00 по местному времени. Два пилота погибли,...
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