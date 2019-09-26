В Бутане потерпел катастрофу индийский военный вертолет: два пилота погибли

Источник материала: IT.Tut.by

Индийский многоцелевой вертолет Cheetah учебной группы ВВС Индии разбился в Бутане. Крушение произошло сегодня около 13.00 по местному времени. Два пилота погибли, пишет defenseworld.net.



Источник: defenseworld.net

По словам пресс-секретаря индийских Вооруженных сил полковника Амана Ананда, вертолет находился около города Йонгфулла, когда пропал из виду и перестал отвечать по рации. На момент катастрофы аппарат совершал дежурный полет. На борту были два пилота — один из Индии и один из Бутана. Судя по всему, вертолет врезался в гору. Его обломки уже обнаружены.

Эта авария стала уже второй в индийских ВВС за неделю: 25 сентября истребитель третьего поколения индийских ВВС разбился во время учебного полета.

Многоцелевой вертолет Cheetah представляет собой лицензионную модификацию французского Aerospatiale SA 315B Lama. Машина способна развивать скорость до 210 километров в час и совершать полеты на расстояние до 520 километров. Вертолет предназначен для перевозки четырех пассажиров или 1,1 тонны грузов.