Что стало с героями известных мемов: «борщ с капусткой, но не красный» и «никакого праздника»

Источник материала: IT.Tut.by

Помните парня, которого «бесит непонятный салат»? Скорее всего, сейчас вы поняли, о ком мы, но без напоминаний то вирусное видео навсегда бы забылось. Мы продолжаем выяснять, что происходит в жизни героев известных старых мемов. Сегодня речь пойдет об авторе фразы «борщ с капусткой, но не красный» и девочке, у которой «никакого праздника».

«Непонятный салат, куда крошат морковку, капусту и яблоки с ананасами. И вообще, он меня бесит»

С момента, когда интернет узнал о Никите Литвинкове, прошло уже 11 лет: мемное видео с его участием залили на YouTube в 2008-м. Ролик представлял собой отрывок интервью, в котором учеников школы № 13 в Королеве (Московская область) просили рассказать о еде в местной столовой. Никита с необычным голосом стал прямо-таки хитом соцсетей.

За полминутное видео он родил три мемные фразы: «борщ с капусткой, но не красный», «непонятный салат, и вообще он меня бесит», а также «чай так утоляет жажду, и я чувствую себя человеком». Вероятно, мы бы так и не узнали имя парня, если бы корреспондент вовремя не попросил его представиться — и это попало на видео.

Сейчас Никите 25. С записи ролика в его жизни произошло многое: он вернулся из Королева на свою родину в Воронежскую область, в 2012-м побывал в студии у Малахова на Первом канале, отслужил в армии. Говорят , на службе (и не только) такая «популярность» парню только мешала и отвлекала от того, чем он действительно хотел заниматься — искусством. Общается в соцсетях Никита неохотно, и видно, что флер популярности он чувствует до сих пор.

— Я живу и работаю в Воронежской области в школе искусств концертмейстером хореографии и в Доме культуры — хормейстером и концертмейстером, веду хор, — написал нам Никита. И добавил: — Мой дед, отец матери, был чистокровный белорус.



Фото предоставлено Никитой Литвинковым. Так он выглядит сейчас

На вопрос, узнают ли его до сих пор и как это отражается на его жизни, Никита ответил лаконично:

— Узнают.

«Никакого праздника! Меня сначала закрыли, потом шарик не дали, ничего нельзя…»

С момента съемки этого видео прошло еще больше времени. Ролик записывался в начале 2000-х, когда Ася Петряева, родившаяся в 1997-м, шла в первый класс. Правда, героиней интернета девушка стала позже — только в 2010-х, когда запись опубликовали на YouTube. И понеслась!

Ася уже успела закончить школу три года назад и поступить в вуз. В планах — стать организатором праздников: помните, как с этого парадокса все смеялись три года назад? Следить за жизнью девушки несложно: она ведет свой Instagram. Пишет, что любит The Prodigy и живет на три города: Калуга, Москва, Рязань. Но главное: девушка до сих пор троллит саму себя, подписывает посты в духе «да будет праздник!» и даже ввела хэштег #никакогопраздника. Девушка нам это подтвердила:

— Спокойно отношусь ко всем таким штучкам. Я вообще не считаю, что я какая-то популярная или прославленная личность. Такое же случается, что видео попадает в Сеть и из-за интереса людей становится популярным. Как я говорила уже ранее другим репортерам, мне вообще удивительно, что плачущий ребенок вызвал такой ажиотаж! Но это здорово, не у каждого есть такой опыт, и я рада, что это случилось именно со мной. Весело, конечно! Люди пишут, кто-то негативные, кто-то очень позитивные сообщения (вторых, кстати, больше).

До окончания университета Асе осталось еще два года. И мнение девушки относительно ее будущей профессии за время учебы не поменялось:

— Я все так же хочу устраивать мероприятия, массовые вечеринки, грубо говоря, «праздники» для людей. После университета планирую пойти в магистратуру и набираться опыта в той сфере деятельности, в которой я хочу работать. Не факт, что получится, я это понимаю, но попытка не пытка. Тема диплома… Да рановато еще, мыслей много, и все в сторону литературы античности. Но может быть мне это и разонравится.