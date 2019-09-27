Как может выглядеть iPhone 12

Источник материала: IT.Tut.by

Недавно известный инсайдер Минг-Чи Куо раскрыл первые подробности о дизайне будущих iPhone, которые выйдут в 2020 году. Взяв эту информацию за основу, авторы YouTube-канала EverythingApplePro создали рендеры следующих смартфонов Apple.

Минг-Чи Куо утверждает, что в iPhone 2020 года производитель вернется к дизайну, который использовался в iPhone 4и iPhone 4s.

Металлическая рама аппаратов будет с двух сторон зажата стеклянными пластинами, как в бутерброде. По неподтвержденной информации, компания также откажется от выреза в экране для датчиков системы распознавания лиц Face ID. Их удастся разместить в верхней рамке устройства, благодаря чему дисплей станет занимать еще больший процент всей передней панели.









Вторым по значимости нововведением, по мнению Куо, станет внедрение поддержки 5G-сетей. Также предполагается, что диагонали дисплеев iPhone 12 будут равняться 5,4, 6,1 и 6,7 дюймам. Кроме того, как минимум две новинки оснастят основными камерами с ToF-сенсорами, которые позволят аппаратам работать с дополненной реальностью.



Скриншот видео с YouTube-канала EverythingApplePro

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