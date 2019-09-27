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Как может выглядеть iPhone 12
28.09.2019 10:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Недавно известный инсайдер Минг-Чи Куо
Минг-Чи Куо утверждает, что в iPhone 2020 года производитель вернется к дизайну, который использовался в iPhone 4и iPhone 4s.
Металлическая рама аппаратов будет с двух сторон зажата стеклянными пластинами, как в бутерброде. По неподтвержденной информации, компания также откажется от выреза в экране для датчиков системы распознавания лиц Face ID. Их удастся разместить в верхней рамке устройства, благодаря чему дисплей станет занимать еще больший процент всей передней панели.
Смотрите, сколько у нас стоят нынешние iPhone:
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Недавно известный инсайдер Минг-Чи Куо раскрыл первые подробности о дизайне будущих iPhone, которые выйдут в 2020 году. Взяв эту информацию за основу, авторы...
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