ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как может выглядеть iPhone 12

28.09.2019 10:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Недавно известный инсайдер Минг-Чи Куо раскрыл первые подробности о дизайне будущих iPhone, которые выйдут в 2020 году. Взяв эту информацию за основу, авторы YouTube-канала EverythingApplePro создали рендеры следующих смартфонов Apple.

Минг-Чи Куо утверждает, что в iPhone 2020 года производитель вернется к дизайну, который использовался в iPhone 4и iPhone 4s.

Металлическая рама аппаратов будет с двух сторон зажата стеклянными пластинами, как в бутерброде. По неподтвержденной информации, компания также откажется от выреза в экране для датчиков системы распознавания лиц Face ID. Их удастся разместить в верхней рамке устройства, благодаря чему дисплей станет занимать еще больший процент всей передней панели.

Как может выглядеть iPhone 12

Как может выглядеть iPhone 12

Вторым по значимости нововведением, по мнению Куо, станет внедрение поддержки 5G-сетей. Также предполагается, что диагонали дисплеев iPhone 12 будут равняться 5,4, 6,1 и 6,7 дюймам. Кроме того, как минимум две новинки оснастят основными камерами с ToF-сенсорами, которые позволят аппаратам работать с дополненной реальностью.

Как может выглядеть iPhone 12
Скриншот видео с YouTube-канала EverythingApplePro

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние iPhone: 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недавно известный инсайдер Минг-Чи Куо раскрыл первые подробности о дизайне будущих iPhone, которые выйдут в 2020 году. Взяв эту информацию за основу, авторы...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Что стало с героями известных мемов: «борщ с капусткой, но не красный» и «никакого праздника»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.09.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика