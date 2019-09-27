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Анна Бонд стала амбассадором Xiaomi в Беларуси

28.09.2019 16:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Известная телеведущая и блогер Анна Бондарчук, также известная как Анна Бонд, стала амбассадором бренда Xiaomi в Беларуси. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Анна написала: «Мне близка философия компании. А именно: доступность (ценовая политика), технологичность, актуальность и многое другое. С удовольствием буду вас знакомить со всеми техническими новинками».

В комментариях к посту один из пользователей написал «Скорее разыгрывайте робот-пылесос». На что Анна ответила: «Много активностей будет, не сомневайтесь».

Отметим, что Анна не в первый раз становится послом бренда. Например, она была обладателем звания «Звездный посол II Европейских игр 2019 года».

Амбассадор бренда — это человек, нанятый организацией или компанией, чтобы представлять бренд в позитивном свете и тем самым способствовать повышению его узнаваемости и росту продаж.

Известные белорусы не в первый раз становятся амбассадорами крупных технологических компаний. Например, известный спортсмен и музыкант Виталий Гурков занимался продвижением флагманского смартфона Huawei Mate 10 Pro.

 
 
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Известная телеведущая и блогер Анна Бондарчук, также известная как Анна Бонд, стала амбассадором бренда Xiaomi в Беларуси. Об этом она сообщила в своем Instagram.
 
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