|
Анна Бонд стала амбассадором Xiaomi в Беларуси
28.09.2019 16:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Известная телеведущая и блогер Анна Бондарчук, также известная как Анна Бонд, стала амбассадором бренда Xiaomi в Беларуси. Об этом она
Анна написала: «Мне близка философия компании. А именно: доступность (ценовая политика), технологичность, актуальность и многое другое. С удовольствием буду вас знакомить со всеми техническими новинками».
В комментариях к посту один из пользователей написал «Скорее разыгрывайте робот-пылесос». На что Анна ответила: «Много активностей будет, не сомневайтесь».
Отметим, что Анна не в первый раз становится послом бренда. Например, она была обладателем звания «Звездный посол II Европейских игр 2019 года».
Амбассадор бренда — это человек,
Известные белорусы не в первый раз становятся амбассадорами крупных технологических компаний. Например, известный спортсмен и музыкант Виталий Гурков
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известная телеведущая и блогер Анна Бондарчук, также известная как Анна Бонд, стала амбассадором бренда Xiaomi в Беларуси. Об этом она сообщила в своем Instagram.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)