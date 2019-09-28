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Илон Маск усомнился в существовании инопланетян

29.09.2019 10:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск усомнился в существовании инопланетян. Об этом он заявил во время выступления на пусковом комплексе SpaceX в Техасе, запись выступления размещена на странице SpaceX в YouTube. Об этом пишет РБК.

Илон Маск усомнился в существовании инопланетян
Фото: Reuters

«Может быть, есть какая-то другая жизнь, но мы не видели никаких ее признаков», — сказал Маск.

Он добавил, что знал бы о внеземной жизни, если бы она действительно существовала. Кроме того, Маск упомянул военно-испытательную базу американских ВВС возле «Зоны 51» в штате Невада, где, по мнению сторонников теорий заговора, военные прячут доказательства существования инопланетян. Маск назвал эти рассказы шуткой и популярным мемом.

Выступление Маска приурочили к годовщине первого вывода полезного груза на орбиту созданной SpaceX ракетой-носителем Falcon 1 в 2008 году. В ходе него Маск сообщил о планах компании относительно космического корабля Starship, предназначенного для полетов на Марс. Он отметил, что корабль могут вывести на орбиту не позднее, чем в ближайшие полгода.

 
 
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Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск усомнился в существовании инопланетян. Об этом он заявил во время выступления на пусковом комплексе SpaceX в Техасе, запись...
 
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