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Новейшая боевая экипировка «Ратник» сделает российских солдат вдвое смертоноснее
30.09.2019 11:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Новейшая боевая экипировка «Ратник» позволяет увеличить возможности солдата в два раза. Например, в 1,6 раза вырастет кучность стрельбы, в полтора — дальность обнаружения противника в условиях ночного боя или ограниченной видимости. Об этом
В системе «Ратник» предусмотрены и средства поражения — стрелковые и стрелково-гранатометные комплексы, ручные гранаты и даже холодное оружие. Энергообеспечение включает батареи и зарядные устройства, а также средства преобразования и передачи электричества. Наконец, за жизнеобеспечение отвечают комплекты боевого снаряжения: очки, защита ушей, средство маскировки, а также пакет первой помощи, продовольствия и комплект мониторинга состояния системы. В систему управления входят комплексы связи, разведки, обработки и отображения информации. От вражеских пуль и гранат боец защищен бронешлемом и защитным комплектом.
По словам Олега Салюкова, более 70% военнослужащих уже имеют новые комплекты боевой экипировки.
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Новейшая боевая экипировка «Ратник» позволяет увеличить возможности солдата в два раза. Например, в 1,6 раза вырастет кучность стрельбы, в полтора — дальность...
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