В Минске появился бот, который подсказывает, когда придет автобус (и не только)

Источник материала: Tut.by

В Telegram появился бот, который подсказывает расписание автобусов, троллейбусов и трамваев в Минске. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Транспортная Беларусь: Минск».



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Бот называется «Минск Транспорт» (@transport_minsk_bot). Пользоваться им просто: нужно отправить ему сообщение с номером общественного транспорта.

Бот уточнит, это автобус, троллейбус или трамвай, а потом — в каком направлении вы поедете и с какой остановки. После ответа он сообщает три ближайших времени прибытия.



Скриншот: TUT.BY







Кажется, сервис работает корректно. Бот не имеет отношения к «Минсктрансу», его сделал пользователь Telegram Андрей . Он объяснил TUT.BY, что сначала сделал бот для Бреста, где живет, а когда появились положительные отзывы, решил сделать аналог и для Минска. «Ничего сверхъестественного, обычный бот», — говорит программист.