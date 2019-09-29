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В Минске появился бот, который подсказывает, когда придет автобус (и не только)
30.09.2019 13:31 — Новости Hi-Tech | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Telegram появился бот, который подсказывает расписание автобусов, троллейбусов и трамваев в Минске. Информация об этом
Бот называется «Минск Транспорт» (@transport_minsk_bot). Пользоваться им просто: нужно отправить ему сообщение с номером общественного транспорта.
Бот уточнит, это автобус, троллейбус или трамвай, а потом — в каком направлении вы поедете и с какой остановки. После ответа он сообщает три ближайших времени прибытия.
Кажется, сервис работает корректно. Бот не имеет отношения к «Минсктрансу», его сделал пользователь Telegram
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В Telegram появился бот, который подсказывает расписание автобусов, троллейбусов и трамваев в Минске.
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