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В Минске появился бот, который подсказывает, когда придет автобус (и не только)

30.09.2019 13:31 — Новости Hi-Tech | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Telegram появился бот, который подсказывает расписание автобусов, троллейбусов и трамваев в Минске. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Транспортная Беларусь: Минск».


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Бот называется «Минск Транспорт» (@transport_minsk_bot). Пользоваться им просто: нужно отправить ему сообщение с номером общественного транспорта.

Бот уточнит, это автобус, троллейбус или трамвай, а потом — в каком направлении вы поедете и с какой остановки. После ответа он сообщает три ближайших времени прибытия.


Скриншот: TUT.BY




Кажется, сервис работает корректно. Бот не имеет отношения к «Минсктрансу», его сделал пользователь Telegram Андрей. Он объяснил TUT.BY, что сначала сделал бот для Бреста, где живет, а когда появились положительные отзывы, решил сделать аналог и для Минска. «Ничего сверхъестественного, обычный бот», — говорит программист.

 
Теги: Расписание автобусов, Брест
 
 
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В Telegram появился бот, который подсказывает расписание автобусов, троллейбусов и трамваев в Минске.
 
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