«Они в доле». Что пишут антипрививочники о предупреждениях «ВК» про опасность отказа от вакцин

Источник материала: IT.Tut.by

Не так давно социальная сеть «ВКонтакте» начала предупреждать пользователей, что сообщества, посвященные отказу от прививок, могут содержать недостоверную информацию. Если пользователь собирается вступить в сообщество антипрививочников, «ВКонтакте» покажет ему плашку с предостережением и призывом почитать статью о вакцинации, подготовленную совместно с Всемирной организацией здравоохранения. Мы посмотрели, как на это отреагировали в самих сообществах «против прививок».



Такое предупреждение показывается перед входом в сообщество, посвященное отказу от прививок

«ВОЗ называет недоверие к вакцинам одной из десяти глобальных угроз человечеству, а ложную информацию о прививках — заразной и опасной, как сами болезни. Мы и дальше будем работать над инструментами, которые помогут бороться с распространением недостоверного контента, потенциально опасного для жизни и здоровья», — пояснила свои действия пресс-служба «ВКонтакте».

Что написано в статье ВОЗ о вакцинации?

По данным ВОЗ, прививки предотвращают от двух до трех миллионов смертей в год. Вакцинация защищает каждого ребенка и взрослого от опасных для жизни заболеваний и создает коллективный иммунитет.

Она также помогает искоренить некоторые болезни. Например, благодаря крупномасштабным программам вакцинации удалось остановить передачу вируса натуральной оспы, и в 1980 году было объявлено о ликвидации заболевания . Вакцинация привела к снижению числа случаев заболевания полиомиелитом на 99 процентов по всему миру.

Прививки помогают предотвратить вспышки заболеваний. До начала широкого внедрения вакцинации против кори от инфекции по оценкам умирали 2,6 миллиона человек в год . А еще они помогают бороться с устойчивостью бактерий к антибиотикам. Прививки защищают нас от ряда бактериальных инфекций, снижая необходимость использовать антибиотики при их лечении и уменьшая риск развития устойчивости к ним.

Согласно ВОЗ , прививки безопасны — любая лицензированная вакцина проходит несколько этапов тщательного тестирования. Ученые постоянно следят за возможными побочными реакциями на прививки. Чаще всего они незначительны и быстро проходят. Это может быть, например, боль в руке или слегка повышенная температура. Более серьезные побочные эффекты чрезвычайно редки и незамедлительно исследуются .

Также в предупреждении советуют обсудить с врачом прививки, которые нужно сделать вам и вашему ребенку для предупреждения заболеваний: «Специалист предоставит научно обоснованную информацию и ознакомит с календарем прививок, который рекомендован в вашей стране».

Календарь может включать вакцинацию от следующих серьезных заболеваний:

• коклюш, дифтерия, столбняк;

• гепатит B;

• туберкулез;

• пневмококковая инфекция;

• ротавирусная инфекция;

• полиомиелит;

• гемофильная инфекция;

• менингококковая инфекция;

• корь, краснуха, эпидемический паротит;

• ветряная оспа;

• клещевой энцефалит;

• папилломавирусы человека;

• опоясывающий лишай;

• гепатит A;

• грипп.

Как отреагировали на нововведение антипривочники?

Чтобы изучить реакцию противников вакцинации, мы зашли в наиболее крупные тематические сообщества в ВК (мы намеренно не указываем здесь их название). Если кратко, то участники решили, что соцсеть вступила в заговор с фармацевтическими компаниями.

Вот несколько примеров комментариев «сторонников заговора».





















Перед следующим комментарием хотим напомнить, что в бедных и слаборазвитых странах Африки, Азии и Латинской Америки взрослые и дети до сих пор умирают от столбняка, полиомиелита и дифтерии — заболеваний, которые можно предотвратить вакцинацией. Так, в Беларуси на 2017 год полиомиелит был элиминирован , и не было зарегистрировано ни одного случая столбняка или дифтерии.

Также современная наука не нашла никакой связи между прививками и возникновением онкологии. Наоборот, вакцина против вируса папилломы человека помогает предотвратить возникновение рака шейки матки.

Антипрививочники обвиняют в новом правиле лично Павла Дурова.





На «неугодные» замечания людей администрация сообщества реагирует довольно резко.





Напомним, что ВОЗ назвала отказ от прививок одной из главных угроз 2019 года, так как организации, пропагандирующие отказ от вакцинации, могут обратить медицинский прогресс вспять и спровоцировать вспышки многих предотвратимых заболеваний — например, кори и дифтерии.

ВКонтакте не первая социальная сеть, что предупреждает об опасности движения антипрививочников. Так, в мае 2019 года Instagram сообщил , что заблокирует хештеги, которые так или иначе связаны с движением против вакцинации.