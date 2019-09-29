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«Они в доле». Что пишут антипрививочники о предупреждениях «ВК» про опасность отказа от вакцин
30.09.2019 13:53 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Не так давно социальная сеть «ВКонтакте» начала предупреждать пользователей, что сообщества, посвященные отказу от прививок, могут содержать недостоверную информацию. Если пользователь собирается вступить в сообщество антипрививочников, «ВКонтакте» покажет ему плашку с предостережением и призывом почитать
«ВОЗ
Что написано в статье ВОЗ о вакцинации?
По данным ВОЗ, прививки
Она также помогает искоренить некоторые болезни. Например, благодаря крупномасштабным программам вакцинации удалось остановить передачу вируса натуральной оспы, и в 1980 году было объявлено о ликвидации
Прививки помогают предотвратить вспышки заболеваний. До начала широкого внедрения вакцинации против кори от инфекции
Также в предупреждении советуют обсудить с врачом прививки, которые нужно сделать вам и вашему ребенку для предупреждения заболеваний: «Специалист предоставит научно обоснованную информацию и ознакомит с календарем прививок, который рекомендован в вашей стране».
Календарь может включать вакцинацию от следующих серьезных заболеваний:
• коклюш, дифтерия, столбняк;
• гепатит B;
• туберкулез;
• пневмококковая инфекция;
• ротавирусная инфекция;
• полиомиелит;
• гемофильная инфекция;
• менингококковая инфекция;
• корь, краснуха, эпидемический паротит;
• ветряная оспа;
• клещевой энцефалит;
• папилломавирусы человека;
• опоясывающий лишай;
• гепатит A;
• грипп.
Как отреагировали на нововведение антипривочники?
Чтобы изучить реакцию противников вакцинации, мы зашли в наиболее крупные тематические сообщества в ВК (мы намеренно не указываем здесь их название). Если кратко, то участники решили, что соцсеть вступила в заговор с фармацевтическими компаниями.
Вот несколько примеров комментариев «сторонников заговора».
Перед следующим комментарием хотим напомнить, что в бедных и слаборазвитых странах Африки, Азии и Латинской Америки взрослые и дети до сих пор умирают от столбняка, полиомиелита и дифтерии — заболеваний, которые можно предотвратить вакцинацией. Так, в Беларуси на 2017 год полиомиелит
Также современная наука не нашла никакой связи между прививками и возникновением онкологии. Наоборот, вакцина против вируса папилломы человека помогает предотвратить возникновение рака шейки матки.
Антипрививочники обвиняют в новом правиле лично Павла Дурова.
На «неугодные» замечания людей администрация сообщества реагирует довольно резко.
Напомним, что ВОЗ
ВКонтакте не первая социальная сеть, что предупреждает об опасности движения антипрививочников. Так, в мае 2019 года Instagram
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Не так давно социальная сеть «ВКонтакте» начала предупреждать пользователей, что сообщества, посвященные отказу от прививок, могут содержать недостоверную...
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