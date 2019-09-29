Соцсети ищут леопарда на картинке. А вы его видите?

Источник материала: IT.Tut.by

16-летняя защитница природы из Великобритании по имени Белла Лэк ведет в Twitter блог про животных. Недавно она опубликовала, на первый взгляд, ничем не примечательный снимок и попросила найти на нем леопарда. Пост быстро стал вирусным и запутал пользователей соцсетей, пишет Media Leaks.

Кадр создан фотографом Хеманту Даби из Индии, который делает снимки для издания National Geographic. Изначально именно он попросил пользователей найти леопарда на снимке, но популярность фото принесла публикация Беллы.

Многие пользователи в комментариях признались, что так и не смогли найти на фото хищника. Некоторые наоборот обнаружили леопарда там, где его на самом деле нет. «Кто-нибудь, пожалуйста, пришлите мне ответ. Я сойду с ума, если еще раз посмотрю на эту кучу земли», — написал один из пользователей.

На самом деле, леопард прячется тут:

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