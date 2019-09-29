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Новейшая немецкая БМП может стать основной боевой машиной армии США

30.09.2019 15:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Немецкая компания Rheinmetall Defense и американский оружейный гигант Raytheon совместно продвигают на роль основной опционально беспилотной БМП армии США разработанную в Германии боевую машину Lynx («Рысь»). Об этом сообщает defenseworld.net.

Новейшая немецкая БМП может стать основной боевой машиной армии США
Источник: defenseworld.net

На конкурс OMFV (Optionally Manned Fighting Vehicle) Lynx будет представлена уже 1 октября. Ожидается, что победитель этого соревнования к 2026 году станет преемником американской БМП «Брэдли». Новая бронетехника будет специально оптимизирована для городских боев.

Предприятие по продвижению машины в США называется Raytheon Rheinmetall Land Systems LLC. Американский и немецкий оружейные концерны работают над проектом с прошлого года. Новая перспективная БМП будет использовать современные противотанковые ракеты TOW, активную защиту, прицелы нового поколения, систему запуска беспилотников «Койот» и защиту от кибератак.

Для участия в конкурсе OMFV будут отобраны два претендента, каждый из которых представят по 4 прототипов БМП, после чего будет отобран победитель.

Уже известно, что новая боевая машина пехоты будет иметь пушку калибром не менее чем в 30 миллиметров и тепловизоры второго поколения. Возможна установка более крупного орудия калибром до 50 мм.

 
 
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Немецкая компания Rheinmetall Defense и американский оружейный гигант Raytheon совместно продвигают на роль основной опционально беспилотной БМП армии США разработанную...
 
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