Новейшая немецкая БМП может стать основной боевой машиной армии США

Источник материала: IT.Tut.by

Немецкая компания Rheinmetall Defense и американский оружейный гигант Raytheon совместно продвигают на роль основной опционально беспилотной БМП армии США разработанную в Германии боевую машину Lynx («Рысь»). Об этом сообщает defenseworld.net.



Источник: defenseworld.net

На конкурс OMFV (Optionally Manned Fighting Vehicle) Lynx будет представлена уже 1 октября. Ожидается, что победитель этого соревнования к 2026 году станет преемником американской БМП «Брэдли». Новая бронетехника будет специально оптимизирована для городских боев.

Предприятие по продвижению машины в США называется Raytheon Rheinmetall Land Systems LLC. Американский и немецкий оружейные концерны работают над проектом с прошлого года. Новая перспективная БМП будет использовать современные противотанковые ракеты TOW, активную защиту, прицелы нового поколения, систему запуска беспилотников «Койот» и защиту от кибератак.

Для участия в конкурсе OMFV будут отобраны два претендента, каждый из которых представят по 4 прототипов БМП, после чего будет отобран победитель.

Уже известно, что новая боевая машина пехоты будет иметь пушку калибром не менее чем в 30 миллиметров и тепловизоры второго поколения. Возможна установка более крупного орудия калибром до 50 мм.