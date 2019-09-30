Покоритель Северного полюса. Как создавалась первая в мире атомная подлодка

Источник материала: IT.Tut.by

65 лет назад в военно-морских силах США появился новый корабль — подводная лодка «Наутилус», которая стала первой ласточкой атомного военного флота. 42.TUT.BY рассказывает, как разрабатывалась первая действующая АПЛ, какие злоключения ее преследовали и в чем еще она умудрилась стать первой.



Фото: wikipedia.org

Подводный атом — кому и зачем он нужен

Долгое время бичом подводных флотов всего мира была ограниченная автономность. Под водой лодка могла идти только на электромоторах — то есть столько, на сколько хватало аккумуляторов, да еще и с черепашьей скоростью. Полноценно использовать свои дизельные двигатели субмарины могли только в надводном положении — где их уже с середины Второй мировой поджидали противолодочные корабли, морская авиация и прочие.

Подводный флот Третьего рейха, несмотря на громадную численность, хорошую выучку экипажей и техническое совершенство лодок, был почти истреблен. Полумеры типа хоботов- шноркелей , позволявших ходить на дизелях на глубине, проблемы не решали.

А вот атомный двигатель мог стать для субмарин настоящим прорывом в будущее. На ядерной силовой установке лодка может теоретически идти под водой, сколько нужно — неделю, месяц, два. Автономность плавания ограничивалась бы только количеством боеприпасов и продовольствия.

В атомных технологиях Рейх не преуспел. Первыми здесь могли стать или американцы, или СССР. С одной стороны, американцам атомный флот был куда менее критичен, чем советским военным — Штаты и без того имели сильнейшие в мире ВМС, что вместе со сверхмощной авиацией делало морскую мощь Вашингтона подавляющей.

Но дальновидные политики понимали, что, например, смена политического вектора союзников может привести к закрытию американских военных баз с бомбардировщиками в Европе. А вот для того, чтобы угрожать потенциальному противнику ядерным оружием с лодки с неограниченной автономностью, никакие союзники не требовались.

Так что уже в 1948 году первый в мире атомный двигатель был спроектирован — оставалось сделать под него лодку. Да, именно лодка строилась под движок, а не наоборот: уж слишком сильно ядерная силовая установка отличалась от паровых двигателей, дизелей, электромоторов — всего, что было создано раньше.

Проект казался фантастическим: возможно, это и повлияло на выбор названия — будущую лодку назвали «Наутилусом», как корабль капитана Немо в романе Жюля Верна. Субмарину начали строить в 1952 году на гротонской верфи, которая уже сто лет спускает на воду большинство подлодок США.

Денег на это не жалели, «Наутилус» был построен буквально за два года, в январе 1954 года его спустили на воду, а 30 сентября ввели в строй ВМС США. Уже через полгода в радиоэфире прозвучали исторические слова первого капитана подлодки Юджина Уилкинсона «Underway on nuclear power» — «Идем на атомной энергии». Начиналась эра нового флота.

Спуск «Наутилуса» на воду. Фото: wikipedia.org

Правда, вооружение «Наутилуса» не было примечательным. Никаких крылатых и баллистических ракет (их на тот момент почти не существовало), никакого атомного оружия. Шесть 533-мм торпедных аппаратов, 24 торпеды — вполне обычно даже для Второй мировой.

Зато на глубине лодка могла давать 20 полноценных узлов (36 км/ч — в два с лишним раза больше, чем 8 узлов у лодок Рейха). И идти так субмарина могла долго: в месяц она расходовала не более 450 граммов урана, топлива хватало на то, чтобы проплыть 46 300 километров. Таким образом, даже «первый блин» атомного флота мог совершить почти что кругосветку.

Впрочем, идеальным кораблем «Наутилус» назвать было трудно. Из четырех тысяч тонн водоизмещения целых 740 тонн — около 20% — съедал 740-тонный «движок» и защита экипажа от рентген. Такая концентрация массы в одном месте требовала довольно специфического баланса судна и оставляла немного возможностей для вооружения (отсюда и скромные шесть аппаратов). Шумность новой субмарины была тоже выше всех норм, гидролокатор из-за крайне сильной вибрации «глох» уже на четырех узлах скорости.

Злоключения «Наутилуса»

Тем не менее первая атомная подлодка была все же достроена — причем уже на этапе строительства выявилось плохое качество сварных труб в двигателе. В результате субмарина «порадовала» создателей прорывом пара, нагретого до 220 градусов. Жертв удалось избежать, но злоключения невезучего корабля только начинались.

Что характерно, на лодке ни разу не случалось аварий, связанных с облучением экипажа: о таком ходят только неподтвержденные слухи. Зато меньше чем через четыре года после введения в строй, в мае 1958 года, на лодке случился пожар — горел турбинный отсек.

Самое страшное было в том, что изоляция турбины начала тлеть за несколько дней до основного возгорания, но легкий запах дыма приняли за аромат свежей краски. Правда, аромат упорно не проходил, а потом повалил такой дым, что источник возгорания найти было невозможно.

Отсек попробовали провентилировать, всплыв почти на поверхность и выставив наружу шноркель — это не помогло. От дыма удалось избавиться, запустив дизель-генератор и проветрив лодку через главный люк. Только после этого матросы сумели найти горящую изоляцию и потушить ее через четыре часа. Изолировать турбины после этого больше не рисковали.



«Наутилус» во время визита в Нью-Йорк. Фото: wikipedia.org

В том же году обнаружилось, что главный конденсатор паротурбинной установки двигателя беспрестанно протекает. Где течет, так и не разобрались, и проблему решили по-простому: купили на заправке побольше жидкого герметика для радиатора, вылили в систему — и больше никогда не текло.

Но самым эпичным ЧП с участием лодки было ее столкновение с авианосцем. В 1966 году в Северной Атлантике проходили учения флотов НАТО, в которых «Наутилус» участвовал — как и авианосец класса «Эссекс» : 33 тысячи тонн водоизмещения, в восемь раз больше подлодки. В один момент подлодка всплыла до перископного положения и пошла в атаку на условного противника. Неизвестно, насколько удачной оказалась атака, но в авианосец субмарина врезалась на славу. При этом пострадал «Эссекс» — подводная пробоина — а на «Наутилусе» были отмечены лишь небольшие разрушения, не затронувшие двигатель. Лодка после столкновения без проблем прошла больше 600 км до базы, где и осталась чиниться.

Покорение полюса

Самым же эпичным деянием «Наутилуса», достойным самого капитана Немо, стало покорение Северного полюса.

Мы помним, что, в отличие от Антарктиды, Арктика никогда не была полноценным континентом, и подо льдом даже на самой северной точке планеты есть вода — по которой можно плавать, особенно если у тебя неограниченная подводная автономность.

В первый раз всплыть в полярных льдах лодка попробовала еще в августе 1957 года. Как только эхоледомеры зафиксировали, что над кораблем нет льда, «Наутилус» пошел на всплытие. К сожалению, за это время на полынью над ней надвинулась дрейфующая льдина, в которую подводный корабль и воткнул свой перископ. Тот, естественно, сломался, и всплытие не удалось, хотя перископ честно попытались починить в полевых условиях.

Второе плавание к полюсу произошло в июне 1958 года. В этот раз постарались учесть все недостатки. К полюсу шли через Берингов пролив, по морской границе с СССР. Еще не дойдя до цели, субмарина едва не погибла, разминувшись всего на полтора метра с громадной льдиной, которая бы, пожалуй, превратила «Наутилус» в блин в случае столкновения. Никаких повреждений лодка не понесла, но и до полюса не доплыла.

Для третьего похода на север мира решили задействовать большое количество самолетов — в результате к началу плавания «Наутилус» имел идеальный прогноз погоды и движения льдов.

22 июля 1958 года начался третий штурм полюса. К 1 августа субмарина начала плавание под вечными арктическими льдами. Изначально собирались найти по приборам полюс и совершить вокруг него 25 (!) коротеньких кругосветных путешествий, но командир справедливо решил, что это опасно. В результате лодка 3 августа наконец достигла — первой в мире — Северного полюса по приборам и не стала совершать других подвигов.



Фото: wikipedia.org

Других особых достижений у «первой атомной» не было, в боевых действиях поучаствовать ей так и не удалось. В марте 1980 года «Наутилус» был выведен из состава флота. А с июля 1985 году на предвестника атомной эры можно посмотреть в Музее подводного флота США в том самом Гротоне, где лодку спустили на воду. Рентген можно не бояться — корабль давно и качественно дезактивирован.