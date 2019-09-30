«Это как хороший брак». Белорусы о том, почему много лет выбирают только Apple

Источник материала: IT.Tut.by

Пользователи современных смартфонов давно поделились на два условных лагеря — «любители iOS» и «любители Android». Вместе с официальными реселлерами Apple в Беларуси мы решили поговорить с «эпломанами», которые пользуются «яблочными» устройствами много лет и не хотят с ними расставаться. Узнали, зачем они хранят старые коробки от девайсов и почему не считают, что Apple — это про понты.

«Девочка, твой телефон давно на запчасти разобрали»



Кристина Рыбенкова, PR-специалист в международной компании

Первый гаджет Apple Кристина получила в подарок от родителей в 2005 году, когда была еще школьницей.

— Тогда было модно смотреть канал MTV и слушать много разной музыки. Я не расставалась с CD-плеером, прямо спала с ним (смеется). Потом увидела в клипе 50 Cent iPod и рассказала об этой штуке родителям. Долго мечтала о нем и по итогу получила на Новый год, — вспоминает Кристина.



Тот самый желанный плеер пятого поколения уже не включается, но Кристина все равно хранит его как воспоминание

— В 2009 году после окончания школы я полетела в США. Там в Apple Store на Пятой авеню, купила свой первый iPhone 3G. По-моему, тогда он стоил 699 долларов, — рассказывает наша героиня. — На тот момент в Беларуси редко можно было встретить технику Apple, но я довольно скромный человек, поэтому никаких понтов в связи с этим у меня не было. Хотя и тогда, и сейчас часто слышу в своей адрес слово «мажорка» (смеется).



От первого айфона сегодня осталась только коробка

Следующий iPhone достался Кристине от папы.

— iPhone 4S я считаю самым лучшим по дизайну! Но его украли, когда я со студенческим театром поехала в Москву. Мы играли спектакль в каком-то университете, оставили вещи в кабинете и закрыли его. Вернувшись, я не нашла свой телефон. Конечно, сразу вызвали полицию, но сотрудники потом сказали: «Девочка, это Москва, телефон твой давно разобрали на запчасти и продали».

О том, чтобы купить телефон другой марки, Кристина даже не задумывалась.

— Мне неудобно работать с Android. У iPhone красивый дизайн, простой и удобный интерфейс, интуитивное управление, много хороших приложений, нет глюков. Поэтому я купила iPhone 5S, который, кстати, однажды уронила в воду. Но быстро высушила в рисе (это реально работает), и какое-то время он еще прожил.





Сейчас Кристина пользуется iPhone 7, он глянцевый и водоотталкивающий.

— Телефон уже потрепанный, все-таки ему больше трех лет, но все еще в хорошем состоянии. Хотя, конечно, по качеству фото и видео проигрывает новым поколениям, — делится Кристина. — После того как я подружилась с iPhone, решила попробовать MacBook и, конечно, он мне тоже понравился. В первую очередь из-за высокой производительности: быстрый монтаж видео, редактирование фотографий, опять же — удобный интерфейс.

Из минусов iOS Кристина отмечает синхронизацию гаджетов и ПК через iTunes.

— Хоть я и привыкла к этой штуке, она до сих пор вызывает у меня каплю раздражения. Хорошо, что сейчас есть разные альтернативы iTunes, а еще можно слушать музыку онлайн и передавать файлы между гаджетами через AirDrop. Также у Apple слишком частые обновления, на мой взгляд. Я постоянно их откладываю, откладываю, а потом раз — что-то перестает работать (смеется). Приходится все-таки обновить.

«После того, как поработал на MacBook, понял, что никогда не перейду на другую технику»



Сергей Филиппович, руководитель магазина техники

Сергей учился на факультете радиофизики и компьютерных технологий, поэтому дружит с техникой давно. Первый гаджет марки Apple появился у нашего героя на первом курсе в 2006 году.

— Я был настоящим меломаном, поэтому хотел себе крутой плеер. Тогда и узнал о существовании iPod. На тот момент он стоил около 150−160 долларов. Все вокруг говорили, что он не стоит своих денег, это просто раскрученная марка. Но, перебрав много вариантов, я решил, что мне нужен именно iPod. Поставил цель купить его и устроился подрабатывать жестянщиком на лето, — рассказывает Сергей. — Так получилось, что в это же время мои друзья путешествовали по Америке, поэтому я попросил их привезти мне серебристый iPod nano.

Сергей вспоминает: сначала было сложно переключиться на новую систему и синхронизировать работу iPod и обычного компьютера.

— Но как только я понял, как правильно настраивать медиатеку и работать с устройством, начал кайфовать. Удобство, скорость работы, качество материалов, сенсорное колесико — это волшебство, которого не хватало в то время! Стало ясно, почему у плеера такая стоимость. Прошло немного времени, Apple выпустила iPhone и iPod touch, началась эра сенсорных экранов. Я даже курсовую работу по Apple написал, так меня закрутило, — вспоминает наш герой.

Позже, в 2007 году, одногруппники привезли Сергею из США белый 13-дюймовый MacBook за 1100 долларов.

— Как только стал работать на нем, понял, что больше не перейду на другую технику. Спустя время, заменил первый ноут на «мак» с алюминиевым корпусом, а в 2010 году приобрел MacBook Pro, который устроил меня по всем параметрам: оперативка, портативность, дизайн.





Со временем родные и большинство друзей Сергея тоже перешли на Apple.

— Говорят, что Apple — техника для домохозяек, потому что она простая и понятная. Включил и работаешь. Никаких дополнительных настроек, вирусов, частой переустановки операционки и других ненужных телодвижений. Поэтому, как только сам влюбился в Apple, «пересадил» на нее и маму, и жену, и близких друзей. Даже те ребята, которые говорили, что никогда не уйдут с системы Android, сдались (смеется).

В качестве смартфона Сергей больше двух лет использует iPhone 7 plus говорит, что телефон по-прежнему «летает».

— Сейчас мой iPhone 7 plus отлично работает на iOS 13. Но на будущее я рассматриваю Apple iPhone XR : флагманская модель с хорошей камерой, классным дизайном и приемлемой ценой за такое качество.





В целом за 14 лет использования техники Apple у Сергея случилось всего пару неприятных ситуаций.

— Заменил кнопку в телефоне и жесткий диск на ноутбуке. А еще один раз пролил газировку на «мак». Испугался, конечно, но быстро понял, что делать: раскрутил, достал батарею, просушил ее, а дальше уже разбирался в сервисном центре. Обошлось легким испугом, — вспоминает Сергей. — В целом я уверен в этих гаджетах и в том, что не буду использовать что-то другое. Apple — это техника, которая дарит эмоции.

«Для кого-то Apple — мерило успеха, для меня — просто удобная техника»



Денис Васильков, блогер. Фото из личного архива героя

У Дениса все тоже начиналось с любви к музыке и мечте о крутом mp3-плеере, а потом захотелось себе и телефон.

— В студенчестве я мечтал о крутом mp3-плеере. И по характеристикам iPod Classic не было равных: только представьте, 80 гигов, вся медиатека под рукой! По итогу в 2006 году я все-таки накопил на него что-то около 300 долларов и купил эту космическую вещь, — рассказывает Денис. — Кстати, уже тогда у Apple были развиты подкасты, и это тоже было круто. Но кайфовать пришлось недолго: через месяца три у меня вытянули из куртки бумажник и тот самый iPod. А в 2010 году у меня появилась «четверка», многие вспомнят эту модель с особым теплом. Единственный минус, который я могу отметить, — плохое масштабирование. У меня не очень хорошее зрение, поэтому с дисплеем было тяжело. Сейчас пользуюсь iPhone 8 plus, там с этим все круто.

Наш герой признается, что Apple никогда не было для него мерилом успеха.

— Я думаю, глупо гордиться тем, что ты пользуешься техникой той или иной марки. Если для кого-то «яблочко» — мерило успеха, то для меня просто удобная техника. Поэтому когда в 2012 году я принимал решение, какой ноутбук купить, решил тоже попробовать Apple. MacBook Air служит мне до сих пор. Он стоил 1130 долларов, и эта цена давно себя оправдала.





Сейчас Денис не рассматривает для себя технику других марок.

— Я привык к экосистеме этого бренда. На Apple также перевел и семью: например, отец долгое время вообще не хотел пользоваться смартфонами. Но после недели использования iPhone папа сказал: «Какая же удобная вещь!»

«Это как хороший брак: ты знаешь все минусы партнера, но все равно любишь»



Анна Ефременко, редактор

На первый Apple-гаджет Аня долго откладывала: на него ушла не одна стипендия.

— В 2009 году я купила бирюзовый iPod shuffle, стоил он около 100 долларов. Можно было найти много других вариантов в несколько раз дешевле, но характеристики этого гаджета взяли свое. Именно с iPod началась моя любовь с Apple, — рассказывает Анна. — Потом мне подарили сенсорный iPod touch, на котором можно не только слушать музыку, но и смотреть фильмы, юзать приложения. Недавно, кстати, я решила проверить, включается ли этот девайс. И он действительно работает. Конечно, к нему уже не подключишь AirPods, не установишь обновленную операционку. Но свой функционал старенький iPod до сих пор выполняет.





Что касается телефонов марки Apple, то с ними Аня познакомилась в университете.

— Моя однокурсница как-то пришла на пары с iPhone. Тогда еще ни у кого не было сенсорных телефонов, а тут вдруг аппарат, у которого всего одна кнопка. Конечно, это был «вау-эффект». Мы обступили девушку и долго залипали на это чудо техники. В 2012 году я купила себе iPhone 4. Настоящая икона дизайна со стеклянным корпусом. А еще у этого телефона был идеальный размер, в новых моделях немного раздражают габариты: у меня небольшая ладонь, и даже с моей теперешней «шестеркой» иногда трудно управиться. Но я до сих пор помню это первое ощущение восторга: когда ты можешь решать рабочие вопросы (быстро скинуть фотки, текст, проверить почту), не подлетая каждый раз к ноутбуку. А вот Android я, если честно, не понимаю.





iPhone 6 наша героиня использует уже третий год и подумывает о том, чтобы сменить телефон на 10-ю или 11-ю модель.

— Со временем некоторые приложения начинают тормозить, поэтому через два−три года телефон нужно менять. Но вот что работает просто идеально даже через семь лет использования, так это MacBook Air. Я непритязательный пользователь — главное, чтобы ноут тянул 30+ вкладок в браузере, щадящий режим Photoshop, текстовые редакторы, был легкий и с батареей на пять-восемь часов активной работы. Все это дает «мак». Я уверена на 200 процентов в том, что поменяю ноут Apple только на ноут Apple.





Единственный продукт от Apple, с которым у Ани не сложилось, — это Apple Watch.

— У меня была первая модель Apple Watch с небольшим функционалом. И к тому же часы очень плохо держали батарею.

Свои отношения с Apple наша героиня сравнивает с хорошим браком.

— Ты знаешь все минусы партнера, но все равно продолжаешь нежно любить, — смеется Аня.