Пять плюсов и минусов главного смартфона Apple этого года: полный обзор iPhone 11 Pro

Источник материала: IT.Tut.by

Несколько недель назад в странах первой волы начались продажи новых iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Когда гаджеты официально доберутся до Беларуси, пока неизвестно, но при желании купить устройства в Минске получится и сегодня. Мы протестировали iPhone 11 Pro и рассказываем о пяти его главных достоинствах и недостатках.





Плюсы

1. Дизайн не как у всех остальных

Сегодня большинство смартфонов если не идентичны, то весьма похожи друг на друга. Посудите сами: спереди — экран во всю фронтальную панель без физических кнопок «Домой», сзади — модули основной камеры, по бокам — клавиши питания и регулировки громкости.





На первый взгляд, вся новая линейка смартфонов от Apple — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max — соответствует этой концепции. Но даже в ней одиннадцатые «айфоны» умудряются выделяться из массы других аппаратов. Такой эффект в первую очередь создается благодаря основным камерам, расположенными в квадратном блоке в форме спиннера.

Об элегантности такого дизайна можно поспорить, но здесь важно другое: спутать наш тестовый iPhone 11 Pro со смартфонами от других брендов как минимум сложно.





Особых проблем с эргономикой у девайса нет. Несмотря на немалый вес в 188 грамм, держать аппарат в руке комфортно, в том числе за счет относительно небольшого по сегодняшним меркам дисплея на 5,8 дюйма. А еще хочется похвалить стереодинамики устройства: они вполне способы заменить небольшую портативную колонку.

К небольшим недостаткам iPhone 11 Pro отнесем разве что толщину в 8,1 миллиметра. По современным меркам, это достаточно много. Проще говоря, если надеть на смартфон чехол, носить его в переднем кармане джинсов будет уже не так удобно.

2. Отличный экран

Диагональ экрана iPhone 11 Pro составляет 5,8 дюйма. Матрица — OLED, разрешение — 2436 на 1125 пикселей (458 ppi). За счет увеличенной контрастности и поддержки большинства форматов HDR представители Apple даже назвали панель Super Retina XDR.

Если не углубляться в рассказ об остальных технических характеристиках, можно сказать: в iPhone 11 Pro установлен отличный дисплей, который наверняка понравится большинству покупателей.





Благодаря пиковому показателю яркости более чем в 1290 нит в HDR-режиме изображение не выгорает на солнце. Сильной инверсии цветов (даже при взгляде под большим углом) не видно. Четкости картинки также более чем достаточно. В общем, к экрану нареканий у нас нет.

Хотя в сравнении с другими топовыми смартфонами (например, недавним Samsung Galaxy Note10) разница в качестве изображения практически незаметна. А еще диагонали в 5,8 дюйма сегодня может показаться недостаточно. Последнее, впрочем, «лечится» выбором увеличенной модели с приставкой Max в названии.

3. Производительности выше крыши

В последние пару лет смартфоны от Apple — чуть ли не самые мощные среди конкурентов. Новый iPhone 11 Pro — не исключение. Благодаря фирменному процессору Apple A13 Boinic (7-нм техпроцесс) обвинить устройство в «задумчивости», особенно с обновлением до iOS 13.1, не получится.

На команды пользователя смартфон реагирует очень быстро. Разница (пускай и не критическая) заметна даже в сравнении с прошлогодними iPhone Xs. В популярном бенчмарке AnTuTu аппарат набирает порядка 450 тысяч баллов — очень высокий показатель.





Впрочем, может возникнуть вопрос: а зачем смартфону в принципе нужна такая производительность? Популярные приложения вроде Instagram, YouTube, интернет-банкинга или браузера отлично работают и на менее мощных аппаратах, то же можно сказать и об играх.

Ответа тут два. Во-первых, так у смартфона остается задел по мощности на пару лет вперед. Во-вторых, увеличенная производительность может пригодиться при обработке снимков. В частности, для работы функции под названием Deep Fusion, которая станет доступна позже в октябре.



Демонстрация функции Deep Fusion на презентации Apple. Фото: engadget

При активации этого режима устройство будет делать подряд несколько снимков с разными настройками, а потом «склеивать» их в один улучшенный кадр. По заверению Apple, в процессе также будут задействованы алгоритмы искусственного интеллекта, которым пригодится более мощный процессор.

4. Смартфон дольше работает на одном заряде

«Айфоны» в последние пару лет не отличаются большим временем автономной работы. Максимум, на что обычно может рассчитывать пользователь, — день более-менее активного использования.

В новом поколении устройств ситуация немного улучшилась. По информации известного ресурса GSMArena, емкость встроенного аккумулятора iPhone 11 Pro составляет 3046 мАч против 2658 мАч в iPhone Xs. По заверению Apple, это позволило увеличить автономность новинки аж на четыре часа.

Проверить это довольно сложно, но в тесте автономности того же издания iPhone 11 Pro набрал 86 часов, а iPhone Xs — 72 часа. Проще говоря: смартфон все так же вечером придется подключать к розетке, но к этому времени заряда будет оставаться больше, чем на устройствах предыдущего поколения.





Кроме того, в комплект поставки iPhone 11 Pro добавили зарядный адаптер мощностью 18 Вт, поддерживающий режим ускоренной подзарядки. В предыдущих смартфонах Apple мощность входящих в комплект блоков питания составляла 5 Вт.

5. Камера снимает не хуже флагманов Huawei, Google и Samsung

В iPhone 11 Pro основная камера стала тройной и состоит из модулей по 12 Мп. Первый датчик — обычный, второй — суперширокоугольный, третий — телефото. Это значит, что снимать можно не только при двукратном увеличении, но и с более широкой перспективой.

Полноценно протестировать камеру смартфона нам пока не удалось, но, по первым впечатлениям, снимает она как минимум не хуже в сравнении с основными конкурентами от Samsung и Huawei. Ниже — серия из кадров, сделанных днем на обычный и широкоугольный фотомодули:

































А еще в iPhone 11 Pro наконец-то появился полноценный ночной режим съемки, существенно улучшающий качество кадров, сделанных при недостаточном освещении. Опять же: протестировать его самим пока не получилось. Но, судя по информации западных техноресурсов вроде The Verge , разница в качестве фото с включенным night mode и без него заметна сразу.

Во всяком случае iPhone 11 Pro теперь может соревноваться с тем же Google Pixel 3, который делает отличные «ночные» фотографии. Впрочем, совсем без недостатков не обошлось. Тот же «ночной режим» активируется автоматически — вручную включить его не получится. Плюс он не поддерживается широкоугольной камерой.





Фронтальная камера — 12-мегапиксельная. Вместе с ней в вырезе в экране располагаются другие датчики системы распознавания лиц Face ID. По скорости работы вы вряд ли заметите особую разницу в сравнении с предшествующими iPhone Xs. Во всяком случае на iOS 13.1 аппараты узнают владельцев за примерно одинаковое время.

Минусы

1. Где USB-C?

В прошлом году Apple представила улучшенные iPad Pro, в которых заменила фирменный порт для зарядки Lightning на более современный и универсальный USB-C. Благодаря этому подключать внешние устройства к планшетам стало удобнее, да и подпитать их получается практически от любого зарядного адаптера.





Почему в iPhone 11 Pro старый Lightning не обновили до USB-C, можно только догадываться. Предположим, что эту «фишку» припасли для смартфонов следующего поколения.

2. Всего 64 ГБ встроенной памяти в минимальной конфигурации

В большинстве смартфонов ААА-производителей (вроде Samsung и Huawei) объем встроенной памяти даже в младших модификациях топовых аппаратов стартует с 128 ГБ или даже 256 ГБ. В новых iPhone 11 и iPhone 11 Pro все еще устанавливают по 64 ГБ встроенного хранилища. При этом расширить память картами microSD по традиции нельзя.

3. Отсутствие реверсивной подзарядки

Еще за несколько месяцев до презентации новых iPhone 11 и iPhone 11 Pro в Сети начали говорить о том, что Apple встроит в гаджеты функцию реверсивной подзарядки. Другими словами, позволит подзаряжать от смартфонов другие девайсы — например, последнее поколение наушников AirPods, поддерживающих такую функцию.

О возможности появления такого режима говорили достаточно авторитетные источники — например, Bloomberg. Но во время анонса iPhone 11 Pro о реверсивной подзарядке не сказали ни слова.

Все бы ничего, но при разборке первых поступивших в продажу iPhone 11 Pro стало понятно: реверсивную подзарядку в смартфоны планировали внедрить, но в последний момент от идеи почему-то отказались.



Разобранный iPhone 11 Pro. Фото: iFixit

Еще одна претензия касается технологии беспроводной зарядки самого смартфона. Ее мощность составляет всего 7 Вт. Из-за этого беспроводным способом восполнять заряд аккумулятора iPhone 11 Pro придется в два с лишним раза дольше по сравнению с подзарядкой через комплектный адаптер питания.

Для сравнения: мощность беспроводной подзарядки в одном из последних смартфонов Xiaomi составляет 30 Вт.

4. Экран с разверткой в 60 Гц в Pro-смартфоне

Несколько лет назад Apple впервые представила iPad с экраном, чья частота развертки составляла 120 Гц. С тех пор большинство планшетов производителя топового уровня оснащаются подобными дисплеями, благодаря чему все действия на панели визуально выглядят намного более плавными.

В iPhone 11 Pro все еще используется экран на 60 Гц. Что мешало добавить в новинки панели с частотой 90 Гц или 120 Гц, непонятно. Особенно с учетом того, что такая технология активно используется конкурентами — например, в OnePlus 7 Pro и OnePlus 7T с аналогичными OLED-матрицами.

А еще в iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max зачем-то отказались от функции 3D Touch, измеряющей силу нажатия на экран. На ее место пришло обычное долгое нажатие. Пользователям, привыкшим к 3D Touch со времен iPhone 6s, может его не хватать.

5. Высокая цена

Смартфоны Apple никогда не позиционировались как доступные устройства, но в последние пару лет стали стоить еще дороже. Например, наш тестовый iPhone 11 Pro в США продается от 999 до 1349 долларов. В соседней России гаджет стоит еще дороже — от 1397 долларов.



Скриншот видео с сайта Kupi.TUT.BY

Официальная стоимость iPhone 11 Pro в Беларуси пока не объявлена. Но можно предположить, что наши цены окажутся как минимум не ниже (а скорее всего, выше) российских. У неофициальных продавцов в Сети iPhone 11 Pro сегодня продается от 3200 рублей, или 1540 долларов.

Для сравнения: официальная цена Samsung Galaxy Note10+ в Беларуси составляет 2999 рублей, Huawei P30 Pro — 2099 рублей.

Резюме

Новый iPhone 11 Pro по всем параметрам превосходит предшествующий iPhone Xs. Мощность — выше, дисплей — еще ярче и контрастнее, автономность возросла, камера обзавелась дополнительным фотомодулем и научилась отлично снимать в темноте. Минусы таже есть. Но, скорее всего, большинство из них исправят в следующем поколении смартфонов Apple.





При этом назвать iPhone 11 Pro хоть в чем-нибудь заметно лучше в сравнении с конкурирующими смартфонами от Huawei или Samsung, на наш взгляд, не получается. Особенно с учетом того, сколько новые iPhone сегодня стоят в Беларуси.

Но если вы уже пользуетесь другими устройствами Apple — ноутбуками MacBook, планшетами iPad, ТВ-приставками Apple TV или смарт-часами Apple Watch — новый iPhone 11 Pro будет логичной покупкой.

Ведь практически все устройства Apple отлично синхронизируются между собой в автоматическом режиме, не требуя от пользователя самому вводить для этого дополнительные параметры. Другими словами: выбор в пользу iPhone 11 Pro или другого флагманского смартфона на Android стоит делать исходя из того, как сильно вы интегрированы в экосистему Apple.

За предоставленный на тест смартфон благодарим авторизованного ресселера Apple в Беларуси cafeConnect . Компания не видела материал до публикации и не могла повлиять на материалы тестирования.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Apple: