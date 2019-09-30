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Командование флота Швеции уходит под землю из-за России

01.10.2019 11:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Военно-морские силы (ВМС) Швеции перенесли свою штаб-квартиру на подземную базу времен холодной войны, которая расположена на острове Мускё. Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на The Guardian.

Командование флота Швеции уходит под землю из-за России
Фото: wikipedia.org

Такое решение было принято в связи с возможной угрозой от России, отметил шведский аналитик Никлас Гранхольм. «Русские могут использовать мощное оружие, требующее уровня защиты, который может обеспечить только Мускё», — сказал он.

Глава отдела коммуникаций шведского ВМФ Ребекка Ландберг отметила уникальность базы и сравнила ее размеры с площадью старого города в Стокгольме. «Вооруженные силы должны адаптировать операции под решения проблем, связанных с ухудшением внешней среды», — пояснила она.

Военно-морская база на острове Мускё была построена в 1950—1960-х годах. Является одним из крупнейших подземных комплексов в мире. Предназначалась для безопасного базирования подводных лодок и небольших надводных кораблей в условиях войны с применением ядерного оружия.

 
 
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Военно-морские силы (ВМС) Швеции перенесли свою штаб-квартиру на подземную базу времен холодной войны, которая расположена на острове Мускё. Об этом пишет Lenta.ru,...
 
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