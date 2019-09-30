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Фанатка хотела показать грудь музыканту. Его реакция на это стала мемом
01.10.2019 14:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В соцсетях и форуме Reddit стала популярна фотография, на которой фанатка собирается показать грудь артисту на сцене. Но пользователей взволновал не сам поступок девушки, а то, как изменилось лицо исполнителя,
Фотография была сделана несколько дней назад на концерте репера Post Malone в США. Кадр быстро набрал вирусную популярность в соцсетях (уже более 160 тысяч лайков в Twitter) благодаря искренней и очень яркой реакции артиста на такой жест.
Увеличенное фото с лицом Post Malone, выражающим шок, радость и отказ верить в происходящее, понравилось и пользователям форума Reddit. Кадр сразу же стал основой для шуток и мемов. Ниже — некоторые из них.
Остин Ричард Пост (известный под псевдонимом Post Malone) — американский хип-хоп-исполнитель, автор песен и продюсер. Он получил широкое признание в феврале 2015 года после релиза своего дебютного сингла White Iverson. Далее последовали совместные треки с Джастином Бибером и Quavo, ставшие платиновыми в США.
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В соцсетях и форуме Reddit стала популярна фотография, на которой фанатка собирается показать грудь артисту на сцене. Но пользователей взволновал не сам поступок...
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