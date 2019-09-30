Фанатка хотела показать грудь музыканту. Его реакция на это стала мемом

Источник материала: IT.Tut.by

В соцсетях и форуме Reddit стала популярна фотография, на которой фанатка собирается показать грудь артисту на сцене. Но пользователей взволновал не сам поступок девушки, а то, как изменилось лицо исполнителя, пишет Media Leaks.

Фотография была сделана несколько дней назад на концерте репера Post Malone в США. Кадр быстро набрал вирусную популярность в соцсетях (уже более 160 тысяч лайков в Twitter) благодаря искренней и очень яркой реакции артиста на такой жест.

Увеличенное фото с лицом Post Malone, выражающим шок, радость и отказ верить в происходящее, понравилось и пользователям форума Reddit. Кадр сразу же стал основой для шуток и мемов. Ниже — некоторые из них.



Я / какая-то случайная собака



Я в 8 [утра] на Рождество открываю свои подарки / именно то, что я хотел



Мой пес / одинаковая еда, которой я кормлю его каждый день



Я / сконцентрироваться на учебе / играть в игры и медленно разрушать свою жизнь



Моя кошка / дерево для кота за 200 долларов / коробка, в которой оно было доставлено



Я / фотографии опоссумов в интернете



Я / снова пойти к психотерапевту / сказать себе, что и так сойдет

Остин Ричард Пост (известный под псевдонимом Post Malone) — американский хип-хоп-исполнитель, автор песен и продюсер. Он получил широкое признание в феврале 2015 года после релиза своего дебютного сингла White Iverson. Далее последовали совместные треки с Джастином Бибером и Quavo, ставшие платиновыми в США.